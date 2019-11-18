مصلحة الضرائب: الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

الأدوية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلي أو مستورد معفاه من الضريبة على القيمة المضافة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016. وأضافت المصلحة في بيان لها اليوم، الاثنين، أنها تهيب بمصنعي وموزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي المنتهي 2018-2019 نحو 310 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7%.

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.وتجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال