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مصلحة الضرائب: الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
الأدوية
الأدوية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلي أو مستورد معفاه من الضريبة على القيمة المضافة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016. وأضافت المصلحة في بيان لها اليوم، الاثنين، أنها تهيب بمصنعي وموزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي المنتهي 2018-2019 نحو 310 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7%.
وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.وتجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال
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بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
هشام-توفيق (3)

شركة غذاء يابانية تستأجر 300 فدان من القابضة للتشييد

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير. وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني.
البريد المصري والموريتاني

رئيس البريد يستقبل نظيره الموريتاني لبحث التعاون

استقبل اليوم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وفد من البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والموريتاني. وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
برنامج-تكافل-وكرامة (2)

زيادة الدعم النقدي.. أهم أهداف الموازنة الجديدة 2021

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2020-2021، وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والذي أصدرته وزارة المالية اليوم، الإثنين، للعام الخامس على التوالي، فإن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. كما تستهدف الحكومة أيضا في الموازنة الجديدة 2021، استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
مشروعات-صغيرة (2)

مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.
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