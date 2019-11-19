مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

لأول مرة وبعد غياب كبير يتواجد فيلم مصري في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث أُعلن عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.

- فيلم مصري مشارك لأول مرة: لأول مرة وبعد غياب كبير يتواجد فيلم مصري في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث أُعلن عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، للتواجد بالدورة الـ41، وهو الفيلم الذي يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة

- فيلم مصري مشارك لأول مرة:

لأول مرة وبعد غياب كبير يتواجد فيلم مصري في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث أُعلن عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، للتواجد بالدورة الـ41، وهو الفيلم الذي يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية، التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.

وعبرت المخرجة ماريان خوري، عن سعادتها الكبيرة بتواجد الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت في تصريحات لـ«التحرير»، إنها لم تكن تتوقع أن يتواجد الفيلم من بداية تقديمها في المهرجان، ولكنها الآن فخورة لتواجدها، مشيرة إلى أن جائزتها الحقيقية هي عرض العمل على جمهور «القاهرة السينمائي».

وتولت «ماريان» إنتاج الفيلم بنفسها، مشيرة إلى أنه فيلم عن عائلتها، فوجب أن تكون مسئولة عنه من بدايته، ولفتت إلى أن الفيلم به أرشيف كبير عن عائلتها يمتد لمائة عام، من صور وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، ونوهت أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي؛ الإسكندرية والقاهرة وصولا لباريس ولندن وهافانا، وقالت إن المشاهد المستخدمة بالعمل هي تولد من حوارها مع ابنتها «سارة» التي تدرس السينما في كوبا عن الحياة، الموت، الهُوية، السينما، أحلامنا والحب.

- مفاجأة فيلم الافتتاح

أعلن أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن العرض الثانى لفيلم «الأيرلندي The Irishman»، سوف يفتح مجانا في أول يوم للمهرجان، كما سيفتح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو شباك الحجز للحصول على بطاقات الدخول.

«الأيرلندي The Irishman»، وهو فيلم افتتاح الدورة 41، ومن إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

- تفعيل جائزة الجمهور

بعد أن تم إلغاء جائزة الجمهور في الدورة 40 من القاهرة السينمائي، بسبب صعوبات تقنية أثرت على التصويت، عاد مرة أخرى محمد حفظي رئيس المهرجان، وأعلن عن وجود الجائزة في الدورة 41، وستحمل اسم الراحل يوسف شريف رزق الله.

- أفلام عرض أول في الشرق الأوسط وعالميً

دائمًا كان يسعى المهرجان لضم أفلام لم تعرض من قبل في الشرق الأوسط، ولكن لم يكن عددها كبير، أما هذا العام فكانت المفاجأة تواجد 18 فيلمًا في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى 84 فيلمًا عرض أول في الشرق الأوسط، من أصل 150 فيلمًا متواجدين بالمهرجان، لذلك المهرجان سيكون فرصة جيدة لمحبي السينما لكي يستمتعوا بالأفلام المعروضة.

- بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقع المنتج والسيناريست محمد حفظي بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، يتضمن تخصيص تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة بنسبة 50%، كما سيتم توفير دعوات مجانية للطلاب من أجل حضور فعاليات المهرجان والمؤتمرات الصحفية الفنية والمشاركة في النقد الفني.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي، إنه سعيد بالتعاون بين جامعة القاهرة العريقة ومهرجان القاهرة، مشيدًا بمشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة، وإيمان الدكتور «الخشت» بأهمية تنمية الوجدان عن طريق تقديم الفنون الجادة ومحاربة التلوث السمعي والبصري والفكري، ولأهمية تشكيل وجدان الشعوب وتكوين رأي عام مستنير، إدراكًا منه لقيمة الفن كلغة إنسانية عالمية.

- ميثاق 5050

كما أعلن مهرجان القاهرة عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم «5050 في 2020» ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني إفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة «5050 في 2020»، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 71 عام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون «القاهرة السينمائي» ملتزما بدءا من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.

وكشف أحمد شوقي المكلف بأعمال المدير الفني للمهرجان عن الاحتفاء بالانضمام لهذه الوثيقة بإقامة عرض جالا لفيلم «سيدة البحر» للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والذي يسرد قصة فتاة لم تستسلم للتقاليد المظلمة التي تحكم قريتها وتقرر صُنع مصيرها بيدها.

- زيادة أفلام آفاق السينما

الجزء الخاص بمسابقة «آفاق السينما العربية» يشهد تطورا كبيرا، وذلك بإضافة جائزتين جدد للمسابقة تمنح الأولى لأفضل فيلم غير روائي، والثانية لأفضل أداء تمثيلي، ليصل إجمالي الجوائز التي تقدمها المسابقة إلى 4 جوائز، مع زيادة أعضاء لجنة تحكيمها إلى 5 أعضاء بدلًا من 3، بجانب ذلك فقد تم رفع عدد الأفلام المشاركة في المسابقة إلى 12 فيلما بدلا من 8 كما كان متبعا في الدورات السابقة.