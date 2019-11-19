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مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

لأول مرة وبعد غياب كبير يتواجد فيلم مصري في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث أُعلن عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
- فيلم مصري مشارك لأول مرة: لأول مرة وبعد غياب كبير يتواجد فيلم مصري في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث أُعلن عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، للتواجد بالدورة الـ41، وهو الفيلم الذي يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة
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الفيلم الإيرلندي

قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى
هيثم- أحمد- زكي

حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
سمير-صبري

سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (13)

دليلك لأفلام «المسابقة الدولية» بمهرجان القاهرة

أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ41، ويشارك فى تلك الدورة التى تنطلق فى الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، 150 فيلما من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرض أول فى الشرق والأوسط، لذلك المهرجان فرصة جيدة لمحبي السينما، وتتنافس تلك الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين "المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها"، ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية والتى وصل عددها إلى 15 فيلما.
ماريان خوري

ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (6)

«احكيلي».. الفيلم المصري الوحيد في القاهرة السينمائي

عقد اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والتي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي، وحضر المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.
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