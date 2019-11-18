سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا باعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما. وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين: "بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 14 من نوفمبر الجاري، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وإعفاء كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".
وأضاف البيان أنه يعهد إلى كل من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل
اقرأ المزيد
جيش الاحتلال في القدس

فلسطين: السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال بلغ مستويات متقدمة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال الاسرائيلي بلغ مستويات متقدمة، مستمدا قوته وإسناده من الحماية التي يوفرها المستوى السياسي والقضائي في إسرائيل للمجرمين والقتلة ومن الحماية التي يوفرها الإسناد الأمريكي للاحتلال وسياساته، ومن الصمت الدولي على تلك الجرائم الذي يبلغ مستوى التواطؤ، مؤكدة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك يضاعف المسئوليات الأخلاقية والقانونية والإنسانية الملقاة على عاتق المحاكم الوطنية في الدول والمحكمة الجنائية في أهمية وضرورة ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
التظاهر -في -لبنان (4)

«دون قطع الطرق».. استمرار الاحتجاجات في لبنان

شهدت الساحات والميادين الرئيسية في لبنان، زخما كبيرا في التظاهرات والاحتجاجات، حيث احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالا) وصيدا وصور (جنوبا) ومدن محافظتي جبل لبنان والبقاع، في حين اختفت مظاهر قطع الطرق واقتصر الأمر على التواجد بالساحات والميادين. ولليوم الـ32 على التوالي كثف المتظاهرون من تواجدهم، رافعين أعلام لبنان واللافتات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم أعضاء البرلمان بموجبها باختيار رئيس الوزراء الجديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد على المال العام.
قصف-سوريا

مصرع 9 أشخاص في غارات جوية شمال غرب سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى غارة جوية استهدفت، اليوم الأحد، المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر المتمردة باقليم إدلب شمال غرب سوريا. وذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم قوات الدفاع المدنى السورية أكد أيضا سقوط القتلى التسعة خلال الغارات الجوية التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أن قواته سوف تستعيد إدلب قريبًا، مشيرًا إلى أنها سوف تمنح فرصة للمدنيين لمغادرتها.
التظاهر -في -لبنان (8)

الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحكومة الكويتية

تجاوزات «صندوق الجيش» وسر استقالة الحكومة الكويتية

شهدت الأسرة الحاكمة في الكويت حالة من عدم الاستقرار بعد اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام وتبعها تقديم الحكومة استقالتها. وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
الكويت.

بعد التظاهرات.. استقالة حكومة الكويت

قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء الكويتية. وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.
سامح-شكرى (2)

وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة: نعاني من فقر مائي شديد

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وقال شكري في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية: التصدي للإرهاب يحتاج تحركا جماعيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية استعرضت بعض التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والتي تتداخل في إطارها العديد القضايا الملحة المطروحة على الساحة الدولية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]