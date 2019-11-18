أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا باعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما. وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين: "بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 14 من نوفمبر الجاري، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وإعفاء كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".

وأضاف البيان أنه يعهد إلى كل من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل