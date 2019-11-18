الإسكان: 65 مليار جنيه استثمارات بالصعيد منذ 2014

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان، مياه شرب، صرف صحي) بمحافظات الصعيد منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.

وأضاف الجزار، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه يتم إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا في صعيد مصر.وأوضح