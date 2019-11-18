رياضة

غانا والجزائر لمواصلة البداية القوية في تصفيات الكان

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
غانا
غانا
تتواصل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الذي سيقام في الكاميرون في عام 2021، وذلك عندما ترحل الجزائر لمواجهة بوتسوانا في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحتل الجزائر حاملة اللقب صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بينما تتواجد بوتسوانا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وفي المجموعة السابعة تستقبل كينيا الثانية برصيد نقطة واحدة نظيرتها توجو متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط في تمام الساعة السادسة مساء.
كما تستقبل ساوتومي وبرينسيب منتخب غانا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل غانا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل ساوتومي المجموعة دون رصيد من النقاط. وفي المجموعة الرابعة، تستقبل جامبيا نظيرتها الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل جامبيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط،
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
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مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام جزر القمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وجزر القُمر عن ظهور الفراعنة بالألوان التقليدية، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة جزر القمر غدا الإثنين في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وأقيم الاجتماع الفني لمواجهة جزر القمر ومصر بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي بألوان علم مصر، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.
منتخب جزر القمر

جزر القمر تستغل تعثر مصر أمام كينيا وتتصدر المجموعة

حقق منتخب جُزر القمر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «كيجي»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، ليتصدر المنتخب، الملقب بـ«كويلاكانتس»، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من مصر وكينيا، بعد تعادلهما إيجابيًّا بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.
منتخب مصر الأولمبي (3)

ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
منتخب مصر الأولمبي (6)

أعمار منتخبات كأس الأمم.. «مالي الأقل ومصر الأكبر»

سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي، وهما على الترتيب، المنتخبان الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثمانية التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب يبلغ 21 عاما و9 شهور مقابل 20 عاما و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي.
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