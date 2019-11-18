غانا والجزائر لمواصلة البداية القوية في تصفيات الكان

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

غانا

تتواصل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الذي سيقام في الكاميرون في عام 2021، وذلك عندما ترحل الجزائر لمواجهة بوتسوانا في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحتل الجزائر حاملة اللقب صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بينما تتواجد بوتسوانا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وفي المجموعة السابعة تستقبل كينيا الثانية برصيد نقطة واحدة نظيرتها توجو متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط في تمام الساعة السادسة مساء.

كما تستقبل ساوتومي وبرينسيب منتخب غانا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل غانا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل ساوتومي المجموعة دون رصيد من النقاط. وفي المجموعة الرابعة، تستقبل جامبيا نظيرتها الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل جامبيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط،

كما تستقبل ساوتومي وبرينسيب منتخب غانا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتحتل غانا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل ساوتومي المجموعة دون رصيد من النقاط.



وفي المجموعة الرابعة، تستقبل جامبيا نظيرتها الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل جامبيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تتواجد الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.



وفي المجموعة السادسة، تستقبل الرأس الأخضر نظيرتها موزمبيق في تمام الساعة السادسة مساء، وتحتل الرأس الأحضر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تتواجد موزمبيق في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.