غدا.. طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 18 26شبين الكوم 18 25طنطا 18 25دمنهور 18 25الإسكندرية 18 25بلطيم 19 25مطروح 15 25 السلوم 16 25 سيوة 13 26بورسعيد 20 24دمياط 21 24الزقازيق 19 26الإسماعيلية 17 26السويس 18 26العريش 17 23رفح 15 23رأس سدر 17 27 نخل 08 23نويبع 21 25 طابا