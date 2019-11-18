كهربا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام جزر القمر

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

كهربا

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.

في المقابل حقق منتخب جُزر القمر فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كيجي». ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا كينيا ومصر في المركز الثاني بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب توجو المجموعة بدون أي نقاط. ويسعى