مورينيو يفضل تدريب توتنهام على ريال مدريد

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

جوزيه مورينيو

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لا يزال يتمسك بحلم العودة إلى التدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي، حيث يفضل العودة إلى البريميرليج عن تولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "صن"، إن مورينيو أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب، في حالة رحيل زين الدين زيدان، متوقعًا أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب في تدريب توتنهام، ويأتي ذلك بعدما أقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت تقارير صحفية عالمية قد رشحت مورينيو لخلافة زيدان في ريال مدريد، لكن المدرب البرتغالي يراقب الوضع في توتنهام، حيث يعيش ماوريسيو بوكيتينو في أزمة كبيرة بعد تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي. وذكرت الصحيفة أن بوكيتينو ربما يستقيل أو تتم إقالته بعد البداية السيئة لتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي،

وكانت تقارير صحفية عالمية قد رشحت مورينيو لخلافة زيدان في ريال مدريد، لكن المدرب البرتغالي يراقب الوضع في توتنهام، حيث يعيش ماوريسيو بوكيتينو في أزمة كبيرة بعد تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي.



وذكرت الصحيفة أن بوكيتينو ربما يستقيل أو تتم إقالته بعد البداية السيئة لتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يعتبر مورينيو خيارًا فوريًا لإدارة النادي، في حال حدث ذلك في ظل محدودية الخيارات أمامها.



ويملك مورينيو العديد من الإنجازات في الكرة الإنجليزية، بالتتويج بلقب الدوري 3 مرات مع تشيلسي، كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة مع البلوز، وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 3 مرات مع الفريق اللندني ومرة واحدة مع اليونايتد، وتوج بالدريع الخيرية مرتين، بواقع مرة واحدة مع كل من اليونايتد وتشيلسي.