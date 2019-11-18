رياضة

التوقيع لبرشلونة الحلم المنتظر لنجمي نابولي وتشيلسي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
تشيلسي
تشيلسي
لا يزال حلم التوقيع لنادي برشلونة الإسباني يطارد كل من اللاعب البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي، إلى فابيان رويز، متوسط ميدان نابولي الإيطالي، حيث فضل الثنائي عدم تجديد تعاقدهما مع الناديين بانتظار إشارة العملاق الكتالوني، وأضافت أن تشيلسي يريد تجديد عقد ويليان لمدة موسمين مقبلين مع خيار التمديد لعام إضافي، فيما يسعى نابولي لحماية رويز من أطماع كبار أوروبا، وتابعت الصحيفة أن فابيان اتخذ قرارًا بإيقاف مفاوضات تجديد عقده مع نابولي، في ظل المناخ الداخلي المتوتر بالنادي، ويبحث عن مخرج للرحيل.
وكان أبيدال، السكرتير الفني ببرشلونة، تابع فابيان رويز بشكل مباشرة أكثر من مرة، حيث يحرص البلوجرانا على ضمه لا سيما وأنه يتناسب مع طريقة لعب النادي. وفي المقابل، قالت الصحيفة إن ويليان ينتهي عقده في يونيو 2020، ما يعني أنه سيكون حرًا في التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتبارًا من 1 يناير المقبل، وإن اللاعب
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
الجبلاية - اتحاد الكرة (1)

إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
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كريم ينزيما

بنزيما يتخطى بوشكاش ويعتلي صدارة هدافي الليجا

واصل كريم بنزيما تحقيق الأرقام الفردية مع فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما سجل هدفين في شباك نظيره إيبار، خلال المباراة التي تقام حاليًا على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وأحرز النجم الفرنسي الهدفين في الدقيقتين السابعة عشر والتاسعة والعشرين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 157 هدفًا، ليتجاوز الأسطورة المجرية فيرنتش بوشكاش صاحب الـ156 هدفًا في الليجا بقميص الملكي.
ليفربول

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
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زيدان يستهدف تدعيم دفاع ريال مدريد من أرسنال

يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تدعيم دفاع ريال مدريد، مستهدفا التعاقد مع مدافع من صفوف أرسنال الإنجليزي، ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع ويليام ساليبا، مدافع أرسنال، الذي يقضي الموسم الحالي معارًا في صفوف سانت إيتيان، وانضم ساليبا لصفوف أرسنال في صيف 2019 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من سانت إيتيان، قبل أن يظل في صفوف الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة، وشارك ساليبا مع سانت إيتيان في 6 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 4 لقاءات في الدوري الفرنسي ومباراتين في الدوري الأوروبي.
راموس

راموس يعدد إيجابيات وسلبيات التعادل مع بيتيس

أعرب مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، عن خيبة أمله بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمس السبت، أمام ريال بيتيس، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة هي أن اليوم كان فرصة جيدة للغاية بعد النتائج التي حدثت ولم نستغلها، والفريق قاتل لكن لم نكن ناجحين في التسجيل، والأداء والموقف الدفاعي كان جيدًا".
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