التوقيع لبرشلونة الحلم المنتظر لنجمي نابولي وتشيلسي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

تشيلسي

لا يزال حلم التوقيع لنادي برشلونة الإسباني يطارد كل من اللاعب البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي، إلى فابيان رويز، متوسط ميدان نابولي الإيطالي، حيث فضل الثنائي عدم تجديد تعاقدهما مع الناديين بانتظار إشارة العملاق الكتالوني، وأضافت أن تشيلسي يريد تجديد عقد ويليان لمدة موسمين مقبلين مع خيار التمديد لعام إضافي، فيما يسعى نابولي لحماية رويز من أطماع كبار أوروبا، وتابعت الصحيفة أن فابيان اتخذ قرارًا بإيقاف مفاوضات تجديد عقده مع نابولي، في ظل المناخ الداخلي المتوتر بالنادي، ويبحث عن مخرج للرحيل.

وكان أبيدال، السكرتير الفني ببرشلونة، تابع فابيان رويز بشكل مباشرة أكثر من مرة، حيث يحرص البلوجرانا على ضمه لا سيما وأنه يتناسب مع طريقة لعب النادي. وفي المقابل، قالت الصحيفة إن ويليان ينتهي عقده في يونيو 2020، ما يعني أنه سيكون حرًا في التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتبارًا من 1 يناير المقبل، وإن اللاعب

وكان أبيدال، السكرتير الفني ببرشلونة، تابع فابيان رويز بشكل مباشرة أكثر من مرة، حيث يحرص البلوجرانا على ضمه لا سيما وأنه يتناسب مع طريقة لعب النادي.



وفي المقابل، قالت الصحيفة إن ويليان ينتهي عقده في يونيو 2020، ما يعني أنه سيكون حرًا في التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتبارًا من 1 يناير المقبل، وإن اللاعب لم يخف أبدًا رغبته في التوقيع مع برشلونة.



وأشارت إلى أن ويليان سينتظر ليرى كيف ستسير الأمور في الأشهر القليلة المقبلة، وعما إذا كان برشلونة سيقوم بأي تحرك في هذا الصدد.



وختمت بأن يوفنتوس مهتم أيضًا بضم ويليان لكنه لم يقدم أي عرضًا له حتى الآن.



يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.