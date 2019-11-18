مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

مارسيلو

تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجي، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم. ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لاسيما وأنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا. وشارك مارسيلو

وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجي، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.



ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لاسيما وأنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا.



وشارك مارسيلو مع ريال مدريد في 8 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات، بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني، و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.



ولم يسجل مارسيلو أي أهداف هذا الموسم، ولكنه صنع هدفًا وحيدًا في الدوري الإسباني، كما صنع 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.