رياضة

مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
مارسيلو
مارسيلو
تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجي، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم. ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لاسيما وأنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا. وشارك مارسيلو
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
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إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

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كورتوا يشيد بقوة دفاع ريال مدريد بعد رباعية إيبار

أشاد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق الملكي، وذلك بعد تغلبه أمس السبت، على إيبار برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني، وتمكن الحارس البلجيكي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، وقال ثيبو كورتوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الشباك النظيفة؟ هذا الأمر جيد للفريق بأكمله، ولا يعود إلى أداء حارس المرمى بمفرده، ولكن إلى عمل الفريق إجمالًا خلال المباريات».
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ريفالدو: رودريجو يستطيع إعادة ريال مدريد لمستواه

تغنى ريفالدو أسطورة منتخب البرازيل، بمواطنه رودريجو لاعب ريال مدريد، الذي سجل أمس الأربعاء مع الملكى، هاتريك في شباك جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "رودريجو يستطيع إعادة ريال مدريد للمستوى الذي كان فيه أثناء وجود كريستيانو رونالدو". وأكمل لاعب برشلونة السابق: "رودريجو كان جزءًا مهمًا من انتصار ريال مدريد على جلاطة سراي بسداسية دون رد، فهو يساعد الفريق الملكي لعودته إلى المستوى الذي كان عليه أثناء تواجد رونالدو".
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ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
لوكا مودريتش

مودريتش ومارسيلو يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

اقترب ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، فبحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، سيرحل الثنائي عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنجي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنجي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.
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