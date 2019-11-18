يونس: لقاء جزر القمر سيؤثر على مسيرة جهاز البدري

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

حسام البدري

يرى أيمن يونس، المحلل الرياضي، ونجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة جزر القمر، سيكون لها تأثير في مسيرة الجهاز الفني للفراعنة، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.

وكتب أيمن يونس: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم في مواجهته السهلة شكلا (الصعبة موضوعا) ضد جزر القمر، مباراة لها نتايج وتأثير في مسيره الجهاز الفني لمنتخبنا". يومكم سعيد ..بالتوفيق ل منتخبنا الوطني اليوم في مواجهته السهله شكلا (الصعبه موضوعا ) ضد جزر القمر ؟!!..مباراه لها نتايج و تأثير في مسيره الجهاز