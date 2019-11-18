هواوي تطرح هاتف Y9 S بكاميرا 48 ميجابكسل و6 جيجا رام

رغم ما تعانيه شركة هواوي الصينية من تضييقات أمريكية على مدار الأشهر الماضية، إلا أننها تمكنت من بيع ما يقرب من 200 مليون هاتف ذكي منذ بداية عام 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

هواوي y9s

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Y9 S في السوق المصري ابتداء من يوم 21 الي يوم 27 نوفمبر 2019 حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Y9 S الجديد بسعر 4488 جنيهاً ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي تزويده ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "يعد السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة والتي تنمو بشكل سريع في المنطقة لذا نحن في هواوي نولي اهتمام كبيراً في هذا السوق ونركز على فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة لارتفاع الطلب عليها في مصر. كما أضاف: "لطالما استندت هواوي على الابتكار في تصميم منتجاتها فنحن ركزنا