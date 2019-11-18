إحالة قانون «الذوق العام» للجنة الشئون الدستورية

تحرير:أحمد جاد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وعلق على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، قائلا :"استوقفتني كلمة الذوق العام، هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيدا يراه الآخر غير جيد، أرجو ألا نتدخل في الشأن الشخصي، نحن دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة على الجميع".على جانب آخر، بدأت عملية التصويت نداء