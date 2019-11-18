ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

إنجلترا

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.

وقال جاريث ساوثجيت، مدرب الأسود الثلاثة: "يتعين أن نواصل الضغط على المنافس لحرمانه من الفرص، في ليلة أخرى وأمام منافس آخر قد ندفع الثمن. الركلات الثابتة من الأمور التي يتعين التحسن فيها". وتابع "لم تدخل أهداف في مرمانا لكن تركنا العديد من لاعبي المنافس يتحركون بحرية في المنطقة لكنهم لم يحسنوا استغلال