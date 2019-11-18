رياضة

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
إنجلترا
إنجلترا
قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
وقال جاريث ساوثجيت، مدرب الأسود الثلاثة: "يتعين أن نواصل الضغط على المنافس لحرمانه من الفرص، في ليلة أخرى وأمام منافس آخر قد ندفع الثمن. الركلات الثابتة من الأمور التي يتعين التحسن فيها". وتابع "لم تدخل أهداف في مرمانا لكن تركنا العديد من لاعبي المنافس يتحركون بحرية في المنطقة لكنهم لم يحسنوا استغلال
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حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
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إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
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مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
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إسبانيا وإيطاليا يختتمان تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها أرمينيا على ملعب رينزو باربيرا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل لليورو بالفعل، وتحتل أرمينيا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل اليونان الثالثة برصيد 11 نقطة، نظيرتها فنلندا الثانية برصيد 18 نقطة على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت فنلندا التأهل لليورو بالفعل.
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هاري كين يعادل رقمه القياسي مع منتخب بلاده

سجل هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام، رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعد فوز منتخب بلاده على كوسوفو، اليوم الأحد، في ختام مشوار المنتخبين بتصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020). وسجل كين هدفه في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة، عندما استغل إبعادا خاطئا من الدفاع لعرضية رحيم سترلينج، ليسدد من مسافة قريبة داخل الشباك. وكشفت شبكة "أوبتا"، للإحصاءات في تقرير لها عن تمكن كين من هز الشباك في آخر 6 مباريات له مع المنتخب الإنجليزي في مشوار تصفيات يورو 2020.
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إنجلترا تكتسح كوسوفو برباعية فى تصفيات الـ يورو

نجح منتخب إنجلترا فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره كوسوفو، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020 )، وسجل أهداف منتخب الأسود الثلاثة كل من هاري وينكس في الدقيقة الـ32، وهاري كين فى الدقيقة الـ79، وماركوس راشفورد في الدقيقة الـ83 وماسون مونت فى الدقيقة الـ90 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يؤكد المنتخب الإنجليزي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بينما يحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
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تعرف على نظام وجدول مباريات يورو 2020

أوشكت تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020) على الانتهاء، حيث صعد 17 فريقا حتى الآن من أصل 24، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن، وتضم قائمة المتأهلين حتى الآن كلا من: إنجلترا، التشيك، أوكرانيا، البرتغال، ألمانيا، هولندا، كرواتيا، إسبانيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا، تركيا، ببلجيكا، روسيا، إيطاليات وفنلندا. ومن المقرر أن تبدأ النسخة السادسة عشرة من بطولة يورو 2020 بشكلها الجديد في 12 من يونيو حتى 12 من يوليو من نفس العام، وسوف تستضيف البطولة 12 دولة من القارة الأوروبية.
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