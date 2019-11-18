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فتح مقبرتي «إيدو وقار» بالهرم أمام الجمهور للزيارة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
منطقة الأهرامات - صورة أرشيفية
منطقة الأهرامات - صورة أرشيفية
افتتحت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، مقبرتي (إيدو وقار) بالجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزيارة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بهما، وذلك في إطار سياسة الوزارة لفتح المقابر الأثرية بالمنطقة للزيارة، عن طريق فتح بعضها بعد الترميم، وغلق البعض الآخر للترميم، حيث تم غلق مقبرتي (سشم نفر IV) و(خوفو خع اف) للبدء في أعمال ترميمهما. وقال مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محي الدين، إن أعمال الترميم في مقبرة (قار) شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفا ميكانيكيا، وتدعيم سقف المقبرة عند المدخل، كما تم ملء الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية.
وأضاف محي الدين، في تصريح له، اليوم الإثنين، أن المقبرة تقع شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، ومنحوتة في الصخر وترجع لعصر الأسرة السادسة الدولة القديمة عهد الملك بيبي الأول، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف على مدينتي خوفو ومنكاورع الهرميتين، ومفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف على هرم (بيبي الأول).وبالنسبة
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السيسي يبحث تنويع مجالات التعاون العسكري مع ألمانيا

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد الرئيس السيسي، خلال اللقاء الذي حضره محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
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«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

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السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
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حواس: المتحف الكبير يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أن لدينا أعظم حضارة في الدنيا، ومن يعرف قيمتها سوف يرتقي للأعلى، لافتًا إلى أن مصر سوف تفتتح العام القادم المتحف الكبير، الذي يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21، موضحًا، أن بطل هذا المتحف هو «توت عنخ آمون»، لذا تمت كتابة أوبرا تحمل اسم «توت عنخ آمون» سيتم عرضها في افتتاح المتحف، معربًا خلال الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة حول كتاب «توت عنخ آمون»، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة.
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«الآثار» تعلن حالة المناطق الأثرية بعد الأمطار

تفقد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار الدكتور جمال مصطفى، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرو عموم المناطق الأثرية، جميع المناطق التابعة للقطاع؛ للوقوف على حالتها، والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها القاهرة الكبرى أمس الأول، مشيرا إلى أنه تم إزالة المياه المتراكمة في حدود الأثر وأسطحه؛ لضمان سلامة هذه المنشآت، وأن جميع الآثار في حالة جيدة ولم تتأثر سلبا بالأمطار، وأن حالة الطوارئ ستظل قائمة بالتفاتيش المختصة، وحتى الانتهاء من موجة الاضطرابات المناخية التي تشهدها مصر، وذلك بحسب تصريحات له، اليوم الخميس.
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