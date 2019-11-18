فتح مقبرتي «إيدو وقار» بالهرم أمام الجمهور للزيارة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

منطقة الأهرامات - صورة أرشيفية

افتتحت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، مقبرتي (إيدو وقار) بالجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزيارة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بهما، وذلك في إطار سياسة الوزارة لفتح المقابر الأثرية بالمنطقة للزيارة، عن طريق فتح بعضها بعد الترميم، وغلق البعض الآخر للترميم، حيث تم غلق مقبرتي (سشم نفر IV) و(خوفو خع اف) للبدء في أعمال ترميمهما. وقال مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محي الدين، إن أعمال الترميم في مقبرة (قار) شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفا ميكانيكيا، وتدعيم سقف المقبرة عند المدخل، كما تم ملء الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية.

وأضاف محي الدين، في تصريح له، اليوم الإثنين، أن المقبرة تقع شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية، ومنحوتة في الصخر وترجع لعصر الأسرة السادسة الدولة القديمة عهد الملك بيبي الأول، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف على مدينتي خوفو ومنكاورع الهرميتين، ومفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف على هرم (بيبي الأول).وبالنسبة