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كل ما تريد معرفته عن كارت «ميزة» الذكي

أطلقت الحكومة كروت ميزة الذكية في البنوك بهدف تفعيل فكرة الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتقدم بطاقة ميزة العديد من المزايا منها عمليات الدفع الإلكتروني
تحرير:رنا عبدالصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
بطاقة ميزة
بطاقة ميزة
بدأت الحكومة منذ نحو 6 أشهر في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكل مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وفي هذا الصدد تم إطلاق بطاقة ميزة الذكية وهي عبارة عن كروت مسبقة الدفع، يستطيع المواطنون الحصول عليها من خلال 5 بنوك حكومية وخاصة، وهي الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB.
كارت ميزة الذكي وهو عبارة عن بطاقة بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، وتستخدم فى عمليات الشراء من المنافذ التجارية التى تستخدم
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بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.
تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
الدولار (1)

الدولار يتراجع في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط أيضا، ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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