كل ما تريد معرفته عن كارت «ميزة» الذكي

أطلقت الحكومة كروت ميزة الذكية في البنوك بهدف تفعيل فكرة الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتقدم بطاقة ميزة العديد من المزايا منها عمليات الدفع الإلكتروني

تحرير:رنا عبدالصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

بطاقة ميزة

بدأت الحكومة منذ نحو 6 أشهر في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكل مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وفي هذا الصدد تم إطلاق بطاقة ميزة الذكية وهي عبارة عن كروت مسبقة الدفع، يستطيع المواطنون الحصول عليها من خلال 5 بنوك حكومية وخاصة، وهي الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB.

كارت ميزة الذكي وهو عبارة عن بطاقة بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، وتستخدم فى عمليات الشراء من المنافذ التجارية التى تستخدم