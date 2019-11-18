كل ما تريد معرفته عن كارت «ميزة» الذكي
أطلقت الحكومة كروت ميزة الذكية في البنوك بهدف تفعيل فكرة الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتقدم بطاقة ميزة العديد من المزايا منها عمليات الدفع الإلكتروني
تحرير:رنا عبدالصادق
١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
بطاقة ميزة
بدأت الحكومة منذ نحو 6 أشهر في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكل مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
وفي هذا الصدد تم إطلاق بطاقة ميزة الذكية وهي عبارة عن كروت مسبقة الدفع، يستطيع المواطنون الحصول عليها من خلال 5 بنوك حكومية وخاصة، وهي الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB.
كارت ميزة الذكي
وهو عبارة عن بطاقة بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، وتستخدم فى عمليات الشراء من المنافذ التجارية التى تستخدم
كارت ميزة الذكي
وهو عبارة عن بطاقة بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، وتستخدم فى عمليات الشراء من المنافذ التجارية التى تستخدم آلات الـPOS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار، وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدى من آلات الصراف الآلى التابعة لجميع البنوك المصرية.
ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار نحو 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، بحيث يتم توفيرها لغير المتمتعين بخدمات مصرفية في البداية، وهم أصحاب المعاشات، ليتم استبدال كروت المعاشات ببطاقات دفع وطنية تتيح السحب والدفع والادخار أيضًا، كما سيتم استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني.
أنواع بطاقات ميزة
- بطاقة مسبقة الدفع، وهي تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى المحلية وإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) والشراء عبر الإنترنت محليًّا.
-بطاقة المرتبات، ويتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفى القطاع الحكومى، وتعد هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لتحويل مرتبات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية بغض النظر عن قيمة الرواتب.
كيف تحصل على كارت ميزة الذكي من البنوك؟
- يتوجه المواطن الراغب في إصدار البطاقة لأي فرع من فروع بنوك مصر أو الأهلي المصري أو القاهرة، والبنك التجاري الدولي، لتقديم طلب إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا، بصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، ثم يحصل عليها مباشرة مجانًا من البنك.
- يتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما لأي مواطن بداية من سن 16 سنة.
- لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على «ميزة» المدفوعة مقدمًا.
- يحصل العميل على كارت واحد.
- تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها، ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك، ويتم إصدار بطاقة باسمه.
- يتم إعدام البطاقة غير المستعملة من العميل بعد مرور 3 أشهر.
خطوات شحن كارت ميزة
- يتم شحن البطاقة من خلال طريقتين فقط وذلك بعد تفعيلها لأول مرة وتحديد رقم سري، وهما شحنها من خلال إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لها، أو القيام بشحنها من خلال أي فرع من فروع البنك المصدر للبطاقة.
- يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة 10 آلاف جنيه يوميًّا بحد أقصى 50 ألف جنيه شهريًّا في بنك مصر، أما في البنك الأهلي فيبلغ الحد الأقصى للسحب يوميا 20 ألف جنيه.
- يتيح بنك مصر الحد الأقصى للشراء اليومي والشهري 50 ألف جنيه من خلال نقاط البيع عبر البطاقة، فيما يتيح البنك الأهلي حدا أقصى للشراء اليومي عبر ماكينات نقاط البيع محليًّا 30 ألف جنيه بحد أقصي شهري 50 ألف جنيه.
- تتم إضافة رسوم في حالة الاستفسار عن الرصيد أو السحب النقدي من ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.
- يتيح البنك الأهلي استلام الحوالات الواردة من الخارج على بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا.