إبراهيم فايق: ما يفعله اتحاد الكرة خيال علمي

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

اتحاد الكرة

سخر الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية، من اتحاد الكرة المصري، بسبب رصد الأخير مكافأة قدرها 60 ألف جنيه للاعبين، في حال فوز الفراعنة على جزر القمر، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.

وكتب إبراهيم فايق: "منتخب مصر أبو تصنيف 49 على العالم هيلاعب منتخب جزر القمر أبو تصنيف 142 على العالم، قوم اتحاد المنتخب أبو 49 يحط مكافأة 60 ألف لكل لاعب علشان يكسب أبو 142.. شوفت الخيال العلمي؟!!". منتخب مصر ابو تصنيف 49 ع العالم هيلاعب منتخب جزر القمر ابو تصنيف 142 على العالم.. قوم اتحاد المنتخب