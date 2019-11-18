رياضة

ديشامب يجدد مطلبه برحيل جيرو عن تشيلسي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو
واصل ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، دعوته لمهاجم الديوك أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي، آملا في المشاركة بالمزيد من الدقائق خلال الفترة المقبلة، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها شبكة "سبورت ميدياست": "جيرو يعاني بالتأكيد من هذا الوضع المستمر، إذا أتيحت له الفرصة للرحيل واللعب بمزيد من الاستمرارية فهذا أمر صحيح، وهو يعرف ذلك جيدًا"، ويعاني جيرو من الجلوس المستمر على مقاعد بدلاء تشيلسي، في ظل اعتماد فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز على تامي أبراهام كمهاجم أساسي، وباتشواي كمهاجم ثانٍ.
وذكرت قناة "تيلي فوت" الفرنسية، إن جيرو سيتحدث مع قادة نادي تشيلسي في الأيام المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل. ويعد جيرو أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشامب، وشارك في نجاح الديوك بالتأهل إلى يورو 2020. وشارك جيرو مع تشيلسي هذا
اقرأ المزيد
وائل-جمعة

وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.
اقرأ المزيد من الأخبار
لامبارد

التأخر عن تدريب تشيلسي = 20 ألف جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وضع لائحة من 12 نقطة ممنوع على لاعبيه مخالفتها وإلا وقعت عليهم عقوبات مالية قاسية، لفرض سيطرته على الفريق. لامبارد تولى تدريب الفريق الأزرق بداية الموسم الجاري خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، ويقدم تشيلسي أداء جيدا مع لامبارد في الفترة الماضية رغم اعتماد الفريق على الكثير من الشباب، ويحتل البلوز حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة. وجاءت قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي كالآتي: 1- التأخر عن الوصول للمباراة / المغادرة = 2500 جنيه إسترليني
تشيلي

تشيلسي يخطف وصافة البريميرليج بعد الفوز على بالاس

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل تامي أبراهام هدف التقدم، وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني، ليرفع البلوز رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث ويواجه ليفربول غدًا الأحد، وفي المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
جريزمان‎

ديشامب يعلق على موقف جريزمان مع برشلونة

أعرب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن ثقته الكاملة في نجم الديوك أنطوان جريزمان، قبل مواجهة أبطال العالم لكل من مولدوفا وألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "لست قلقا بشأن جريزمان، فهو يوجد في برشلونة بفضل موهبته وقدراته، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة في الأندية الكبيرة، جريزمان يتم توظيفه بشكل مختلف في صفوف منتخب فرنسا، فهو بحاجة للتأقلم على أجواء برشلونة، إذ إنه لم يلجأ للخيار السهل".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]