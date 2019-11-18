ديشامب يجدد مطلبه برحيل جيرو عن تشيلسي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

أوليفيه جيرو

واصل ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، دعوته لمهاجم الديوك أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي، آملا في المشاركة بالمزيد من الدقائق خلال الفترة المقبلة، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها شبكة "سبورت ميدياست": "جيرو يعاني بالتأكيد من هذا الوضع المستمر، إذا أتيحت له الفرصة للرحيل واللعب بمزيد من الاستمرارية فهذا أمر صحيح، وهو يعرف ذلك جيدًا"، ويعاني جيرو من الجلوس المستمر على مقاعد بدلاء تشيلسي، في ظل اعتماد فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز على تامي أبراهام كمهاجم أساسي، وباتشواي كمهاجم ثانٍ.

وذكرت قناة "تيلي فوت" الفرنسية، إن جيرو سيتحدث مع قادة نادي تشيلسي في الأيام المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل. ويعد جيرو أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشامب، وشارك في نجاح الديوك بالتأهل إلى يورو 2020. وشارك جيرو مع تشيلسي هذا