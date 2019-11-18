سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعيد: الحكومة هيأت البنية الأساسية لجذب المستثمرين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، الإثنين، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة. وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إيمان الدولة بأن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لن يأتي للعمل والاستثمار في مصر إن لم يتوافر له البنية التحتية اللازمة، مؤكدة على سعى الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، بما يشجع على جذب المستثمرين.
وأضافت وزيرة التخطيط أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وأهمها مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان
اقرأ المزيد
بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.
تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

الانتهاء من تطوير مراكز الخدمات التكنولوجية في 2020

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عملية الإصلاح الإداري هي خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول، منوهة بأن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك" في نسخته الثالثة عشرة، والذى ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدى يومى 5 و6 نوفمبر الجاري.
غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

التخطيط: إعداد دليل إلكتروني يضم 520 خدمة حكومية

قالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "اهتمامًا من الوزارة برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها من خلال مواقع إلكترونية، وحرصًا من الوزارة على رفع رضا المواطنين عنها، قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي -giz- بإعداد موقع إلكتروني متكامل لخدمة المواطنين وهو منصة الدليل الإلكتروني للخدمات العامة والمتاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية". جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في مؤتمر رواد التحول الرقمي، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات في مصر.
الاقتصاد-المصري

ماذا حقق الاقتصاد المصري في أول 3 أشهر من 2019-2020؟

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وغيرها من الإجراءات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]