السعيد: الحكومة هيأت البنية الأساسية لجذب المستثمرين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، الإثنين، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة. وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إيمان الدولة بأن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لن يأتي للعمل والاستثمار في مصر إن لم يتوافر له البنية التحتية اللازمة، مؤكدة على سعى الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، بما يشجع على جذب المستثمرين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وأهمها مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان