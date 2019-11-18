شركة غذاء يابانية تستأجر 300 فدان من القابضة للتشييد

تحرير:أمل نبيل ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال العام

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير. وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني.

كما تم بحث زيادة مساحة الأرض المؤجرة من شركة "اليابان لحلول الغذاء" بمزرعة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة- والتي تتبع الشركة القابضة للتشييد - من 53 فدانا إلى 300 فدان، حيث تتولى الشركة اليابانية عمليات الزراعة والري والجني والبيع، على أن يتم تقاسم العوائد بين الشركتين. وقد أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون