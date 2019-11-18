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شركة غذاء يابانية تستأجر 300 فدان من القابضة للتشييد

تحرير:أمل نبيل ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال العام
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير. وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني.
كما تم بحث زيادة مساحة الأرض المؤجرة من شركة "اليابان لحلول الغذاء" بمزرعة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة- والتي تتبع الشركة القابضة للتشييد - من 53 فدانا إلى 300 فدان، حيث تتولى الشركة اليابانية عمليات الزراعة والري والجني والبيع، على أن يتم تقاسم العوائد بين الشركتين. وقد أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون
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بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
البريد المصري والموريتاني

رئيس البريد يستقبل نظيره الموريتاني لبحث التعاون

استقبل اليوم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وفد من البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والموريتاني. وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.
أدوية

مصلحة الضرائب: الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلي أو مستورد معفاه من الضريبة على القيمة المضافة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016. وأضافت المصلحة في بيان لها اليوم، الاثنين، أنها تهيب بمصنعي وموزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي المنتهي 2018-2019 نحو 310 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

42.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الزراعة في 2019

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام "2019 - 2020" بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23? عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق. وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم السبت، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

شعبة الدواجن: 22 جنيها سعر عادل للكيلو في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ويشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التذبذب المستمرة بسبب كثرة الحديث عن قانون تداول الطيور الحية وغياب آليات التنفيذ من الجهات المعنية، إلى جانب قرار حظر استيراد الدواجن من الخارج، ويلجأ عدد كبير من المواطنين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بلحوم المواشي. ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، حيث تعد مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بينما يبلغ عدد العاملين في صناعة الدواجن المحلية نحو 2.5 مليون عامل.
فلوس

أين ذهبت قروض البنوك خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؟

تراجعت أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 1.795 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.803 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه، أى بانخفاض بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وأشارت البيانات إلى تراجع القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة لتسجل 485.5 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 506.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 20.8 مليار جنيه. وتراجعت أيضا قروض الحكومة بالعملة الأجنبية لتسجل 248.4 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 276.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 27.9 مليار جنيه.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.
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