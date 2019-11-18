شاكر: تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء

تحرير:أحمد جاد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، إن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء تحسن، وذلك بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط، مضيفا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء)، لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015، موضحا أن أحد الأسباب التي لعبت دورا هاما في تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.

وتابع شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء: "أنا برده مش عاجبنى المركز دا، وعايز نوصل لترتيب أعلى، بقول أنا طول عمري بطلع الأول على الفصل إزاي أرضى عن المركز الـ77".من ناحية أخرى، تقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة