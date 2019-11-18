نادر السيد: جوزيه أكد لي أنني رقم 1 في الأهلي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

جوزيه

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال نادر السيد: "دائما أندهش من السؤال عن انتمائي والنادي الذي أشجعه، لقد تربيت داخل جدران الزمالك، حياتي كلها كانت بنادي الزمالك". واستمر حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "والدي رحمة الله عليه كان يشجع الأهلي، لكن بعد بداية مشواري بنادي الزمالك في سن صغيرة أصبح مشجعا للقلعة البيضاء".

وأكمل نادر السيد: "ذهبت للأهلي وعمري 33 عاما، تحدثت مع إدارة الأهلي أثناء المفاوضات عن التعاقد معي في وجود حارس مميز مثل الحضري، بالطبع لن أنتقل لنادٍ في هذه السن لإثبات نفسي". وشدد حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "إدارة الأهلي أبلغتني بأنني سأصبح الحارس الأول، وهناك من أكد لي أن الحضري