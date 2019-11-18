رياضة

نادر السيد: جوزيه أكد لي أنني رقم 1 في الأهلي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
جوزيه
جوزيه
أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال نادر السيد: "دائما أندهش من السؤال عن انتمائي والنادي الذي أشجعه، لقد تربيت داخل جدران الزمالك، حياتي كلها كانت بنادي الزمالك". واستمر حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "والدي رحمة الله عليه كان يشجع الأهلي، لكن بعد بداية مشواري بنادي الزمالك في سن صغيرة أصبح مشجعا للقلعة البيضاء".
وأكمل نادر السيد: "ذهبت للأهلي وعمري 33 عاما، تحدثت مع إدارة الأهلي أثناء المفاوضات عن التعاقد معي في وجود حارس مميز مثل الحضري، بالطبع لن أنتقل لنادٍ في هذه السن لإثبات نفسي". وشدد حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "إدارة الأهلي أبلغتني بأنني سأصبح الحارس الأول، وهناك من أكد لي أن الحضري
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وائل-جمعة

وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.
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نادر السيد

نادر السيد: خسرت الكثير بانتقالي للأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وواصل حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "أعتقد أنهم تعاقدوا معي من أجل تحفيز الحضري، لو كنت شاركت في ذلك الوقت كان يمكن أن تتغير حساباتهم، هذا الأمر به ظلم لي ولتاريخي، حصلت من الأهلي على تقدير واحترام لكن هذا لا يكفيني".
هدف -الزمالك (4)

مدرب الزمالك يعدد مكاسب سباعية الأميرية

يرى عصام مرعي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي الذي انتهى بفوز الأبيض (7- 1)، يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا للعودة إلى المنافسات المحلية وبداية مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وقال مرعي إن الفريق قدم مستوى وأداءً طيبا، وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيس من اللقاء الودي.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
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مرتضى منصور: مقتنع بحسام البدري.. وهذا موقف ميتشو

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته باستدعاء أحمد سيد "زيزو"، لاعب خط وسط القلعة البيضاء، للمنتخب الوطني في المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 11 و14 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد منصور في تصريحات تليفزيونية. وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، كان يستحق الانضمام للمنتخب بجوار محمود علاء وأحمد سيد (زيزو) وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمد عواد حارس المرمى. وأعتقد أن إصابة محمد عبد الغني تسببت فى عدم انضمامه في المرحلة الماضية".
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