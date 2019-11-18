«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

الحوثي - صورة أرشيفية

ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، قائلة: "إن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها