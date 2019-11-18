إرهاب

«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
الحوثي - صورة أرشيفية
الحوثي - صورة أرشيفية
ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، قائلة: "إن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها
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انفجار-سيارة-مفخخة (2)

قتلى وجرحى من المتظاهرين في انفجار سيارة مفخفة وسط بغداد

?قتل 4 متظاهرين وأصيب 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بساحة الطيران قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الجمعة، وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، الذي وقع، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا. ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة، كما سبقتها انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين، كما أسفرت عن وقوع إصابات، بحسب سكاي نيوز.
مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

قتلى وطالب يحمل سلاحا.. لحظات رعب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، حيث أقدم فتى على إطلاق النيران داخل مدرسة ثانوية وتحديدا داخل معهد سوجوس بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تنجح قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه، ونقلت سيارات الإسعاف في البداية 6 أشخاص إلى المستشفى بينهم إصابات "حرجة"، وأعلن المستشفى في وقت لاحق أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، ولم تنشر أي تفاصيل عن هويات الضحايا، وفقا لسكاي نيوز.
الشرطة -البولندية

إحباط مخطط كبير لتنفيذ هجمات ضد المسلمين في بولندا

ألقت الأجهزة الأمنية البولندية، القبض على اثنين من المتطرفين اليمينيين كانا يخططان لهجمات على المسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا وهجوم النرويجي أندرس بريفيك، وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي البولندية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الشخصين تم القبض عليهما في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا.
نساء داعش

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
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نساء داعش

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
جماعات-ارهابية

الإفتاء: الحرب على الإرهاب لا تنتهي بمقتل القادة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست وقفا على أشخاص ولا تنحصر في أفراد تنتهي بانتهائهم، بل هي حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة يلزم عنها سلوك عدواني متطرف وعداء مدمّر للتحضر والعمران، مضيفة: "إننا نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن الإرهاب سوف ينحصر بمقتل إرهابي أو محاكمته، فمقتل قادة الإرهاب لا يتعدى كونه ضربات موجعةً تؤلمهم وتُربِك حساباتِهم، ولكنها لا تقضي على أفكارهم بالكلية"، جاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، نشرته اليوم الثلاثاء.
الحوثيون

الحوثيون يعرقلون دخول 8 ناقلات وقود لميناء الحديدة

اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، قائلة: "إن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية"، متهمة الميليشيات باستخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة، وذلك بحسب بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
الحوثيين

مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي بارز في صعدة

قتل قائد عمليات "لواء الصماد 2" التابع لميليشيات الحوثي حمزة الشعباني، مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة الرائد يوسف العسيري، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها، في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش.
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