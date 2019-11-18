نادر السيد: خسرت الكثير بانتقالي للأهلي

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

نادر السيد

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وواصل حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "أعتقد أنهم تعاقدوا معي من أجل تحفيز الحضري، لو كنت شاركت في ذلك الوقت كان يمكن أن تتغير حساباتهم، هذا الأمر به ظلم لي ولتاريخي، حصلت من الأهلي على تقدير واحترام لكن هذا لا يكفيني".

وأكمل نادر السيد: "الإدارة والجماهير كان هناك تعامل بشكل جيد، لكن كلاعب، خسرت الكثير بانتقالي للأهلي، لم أنتقل للأهلي لكي أجلس على الدكة، لدي قيمة وتاريخ، لم أكن محتاجا بعد هذا العمر للتواجد في نادٍ لكي يكبر اسمي". وكشف حارس الأهلي والزمالك السابق: "بالتأكيد لو كنت أعلم أنني لن أكون الحارس الأول للأهلي

وأكمل نادر السيد: "الإدارة والجماهير كان هناك تعامل بشكل جيد، لكن كلاعب، خسرت الكثير بانتقالي للأهلي، لم أنتقل للأهلي لكي أجلس على الدكة، لدي قيمة وتاريخ، لم أكن محتاجا بعد هذا العمر للتواجد في نادٍ لكي يكبر اسمي".



وكشف حارس الأهلي والزمالك السابق: "بالتأكيد لو كنت أعلم أنني لن أكون الحارس الأول للأهلي لم أكن لأوقع للنادي، لكنني حصلت على وعود بأنني سأصبح الحارس الأول، لم أجد تقديرا لاسمي وتاريخي".



وتابع نادر السيد: "كيف يتم القول إن تجربتي فشلت في الأهلي ولم أشارك أساسا في المباريات، لم يكن هناك تجربة لكي يتم تقييمها، خطوة الأهلي وقتها كانت من أجل الانتقال للمنتخب".



واختتم حارس المنتخب الوطني السابق تصريحاته قائلا: "عرض الأهلي كان وقتها 500 ألف في الموسم، أي أقل 150 ألفا من الذي كنت أحصل عليه من المصري".