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الإسكندرية تواجه الحشرات والنباشين بحملات «رش وضبط»

تحرير:محمد مجلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة - صورة أرشيفية
محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة - صورة أرشيفية
تواصلت شكاوى المواطنين في محافظة الإسكندرية، من انتشار الذباب والناموس والبعوض بكميات كبيرة تفوق الكميات الطبيعية بأماكن متفرقة، فيما كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالاستمرار في أعمال رش المبيدات للقضاء على الحشرات في الشوارع الرئيسية والفرعية مع الاهتمام بأطراف المدينة والأماكن الأكثر تعرضا لانتشار الحشرات، مؤكدا على زيادة أعداد أجهزة رش المبيدات بالأحياء وضرورة توصيل هذه الخدمة بشكل جيد لجميع المواطنين وخلال أوقات مختلفة من اليوم.
ووجه قنصوة سيارات رش المبيدات إلى المناطق التي تتكرر بها شكاوي المواطنين، لافتا إلى عدم ترك المخلفات لفترات طويلة لمنع تراكمها.ولمواجهة أزمة النباشين، كلف قنصوة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بمتابعة وضع منظومة النظافة مع رؤساء الأحياء وشركة النظافة وعمل حملات مكبرة للحد من انتشار ظاهرة
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السيسي يبحث تنويع مجالات التعاون العسكري مع ألمانيا

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصةً في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد الرئيس السيسي، خلال اللقاء الذي حضره محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
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«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
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«سقطت منه أجزاء».. إخلاء عقار مخالف في الإسكندرية

أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقار رقم 5 شارع البيشبيشي بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب، وكذلك 3 عقارات أخرى مجاورة له حفاظا على أرواح المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية، بعد سقوط أجزاء من العقار المخالف، وشكل المحافظ لجنة من كلية الهندسة لسرعة فحص العقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وأخذ كافة الاحتياطات للبدء الفوري في إخلاء منقولات السكان من العقارات، ويأتي ذلك خلال تفقده صباح اليوم حالة العقار بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ورئيس حي غرب والقيادات الأمنية بالمحافظة.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (3)

وجبات ودعم مادي للمتضررين من أمطار الإسكندرية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط، والذين تضرروا من الأمطار الغزيرة بسبب حالة الطقس السيئة التي ضربت المحافظة مؤخرا، وعبر السكان المتضررين عن مخاوفهم من أنه قد يلحق بهم الضرر مرة أخرى تزامنا مع كل مرة تتعرض فيها المدينة للأمطار، مطالبين بدعمهم والحصول على شقق سكنة تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، لافتين إلى أن الخسائر التي لحقت بهم كبيرة حيث تلفت الأجهزة وتحطم الأثاث وانهارت الجدران.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

سقوط أمطار وانتظام الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة لليوم الثانى على التوالي، اليوم الخميس، فيما انتظمت عملية الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة. وأكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية على انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.
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