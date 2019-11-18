الإسكندرية تواجه الحشرات والنباشين بحملات «رش وضبط»

تحرير:محمد مجلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة - صورة أرشيفية

تواصلت شكاوى المواطنين في محافظة الإسكندرية، من انتشار الذباب والناموس والبعوض بكميات كبيرة تفوق الكميات الطبيعية بأماكن متفرقة، فيما كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالاستمرار في أعمال رش المبيدات للقضاء على الحشرات في الشوارع الرئيسية والفرعية مع الاهتمام بأطراف المدينة والأماكن الأكثر تعرضا لانتشار الحشرات، مؤكدا على زيادة أعداد أجهزة رش المبيدات بالأحياء وضرورة توصيل هذه الخدمة بشكل جيد لجميع المواطنين وخلال أوقات مختلفة من اليوم.

ووجه قنصوة سيارات رش المبيدات إلى المناطق التي تتكرر بها شكاوي المواطنين، لافتا إلى عدم ترك المخلفات لفترات طويلة لمنع تراكمها.ولمواجهة أزمة النباشين، كلف قنصوة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بمتابعة وضع منظومة النظافة مع رؤساء الأحياء وشركة النظافة وعمل حملات مكبرة للحد من انتشار ظاهرة