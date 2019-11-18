شاكر: 287 مليار جنيه إجمالي إنتاج الكهرباء في 2014

تحرير:أحمد جاد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال انتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعا: "لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي خاصة مع دول الجوار"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين.

وتابع شاكر، أن خطى التطوير فيما يتعلق بإزالة خطوط الكهرباء الهوائية ( جهد متوسط) - أعلي المباني - إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، شملت نحو 1271.6 كم وبقيمة 1310.1 مليون جنيه، لافتا إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وبلغ