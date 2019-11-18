Vivo تطرح هاتفي S1 وV17 Pro بأسعار تنافسية في مصر

وافد جديد إلى السوق المصري في عالم صناعة الهواتف، شركة فيفو الصينية قررت الدخول رسميا إلى السوق المصري بمجموعة من الهواتف الذكية ولكنها مازالت ترتب أوراقها للمنافسة

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

بحضور جيت زو، رئيس شركة vivo بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بالشركة، أعلنت شركة فيفو الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية دخولها رسميًا السوق المصري، وذلك من خلال طرح احدث هواتفها S1 وV17 Pro والتي جاءت أسعارها تنافسية جدًا على عكس التوقعات التي قالت انها ستكون مرتفعة نظرًا لجودتها المعروفة في الأسواق العالمية والسوق الصيني تحديدًا، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 30 سوقًا بما في ذلك المغرب، ونيجيريا وكينيا والشرق الأوسط.

وقال جيت زو رئيس شركة Vivo الشرق الأوسط: "يأتي إطلاقنا لهاتفي S1 و V17 Pro الذكيين في السوق المصري، انطلاقا من تطلعنا للتوسع في محفظتنا المتنوعة من المنتجات بما يتيح للمستهلك المصري المزيد من الخيارات لاختيار ما يناسبه والاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال ما تقدمه Vivo من هواتف ذكية. وفي إطار خطتنا التوسعية

وقال جيت زو رئيس شركة Vivo الشرق الأوسط: "يأتي إطلاقنا لهاتفي S1 و V17 Pro الذكيين في السوق المصري، انطلاقا من تطلعنا للتوسع في محفظتنا المتنوعة من المنتجات بما يتيح للمستهلك المصري المزيد من الخيارات لاختيار ما يناسبه والاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال ما تقدمه Vivo من هواتف ذكية. وفي إطار خطتنا التوسعية أيضاً، نهدف إلى التوسع في أكثر من 50 سوقًا حول العالم بحلول عام 2020. إن شركة Vivo لاعب حقيقي ومؤثر في السوق العالمي ولهذا فإننا فخورون بتواجدنا في السوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك المصري."



تتمثل مهمة العلامة التجارية لـ Vivo في جعل حياة المستهلكين استثنائية من خلال تقديم تقنيات مبتكرة، لتصبح بذلك سبّاقة فيما تُقدمه ومؤثرة في ثقافة الشباب. ولذلك، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تدور فلسفة Vivo في التصميم حول احتياجات العملاء لمنحهم تجربة تناسب احتياجاتهم بالشكل الأمثل. وعلى هذا قام فرق البحث بالشركة بزيارة عدد من البلدان المختلفة لإجراء أبحاث متعمقة حول احتياجات المستهلكين.





V17 Pro زاوية أكثر اتساعاً لالتقاط صور السيلفي

من خلال هاتفها الجديد V17 Pro عملت vivo على تقديم عناصر التصميم التي تتميز بها فئة الهواتف الذكية الفاخرة لفئة الهواتف المتوسطة. حيث يأتي إعداد الكاميرا المزدوجة المنبثقة( pop up dual) على الواجهة الأمامية كأهم ما يميز vivo V17 Pro، حيث يُعد الأول من نوعه الذي يأتي مزود بهذا النظام من الكاميرا. يأتي الهاتف بالكاميرا الرباعية بتقنية الزكاء الاصطناعي، مع الكاميرا الأساسية 6P التي تتميز بدقة 48 ميجا بكسل المزودة بمستشعر سوني IMX582 حجم المستشعر 1/2، 0.8?m بكسل ، وفتحة عدسة كبيرة F/1.8 . فإن الكاميرا الخلفية الأساسية تضمن الحصول على صور واضحة ومشرقة في كافة ظروف الإضاءة.



تتميز كاميرات السيلفي الأمامية بوجودها داخل الوحدة الميكانيكية المخفية في هاتف (V17 Pro) تتولى مهمة رفع الكاميرا الأمامية وإنزالها بكل سلاسة حسب الحاجة، كما تضم كاميرا أساسية بدقة 32 ميجا بيكسل، وزاوية أكثر اتساعاً لالتقاط الصور بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى فلاش أمامي يضيف منظورًا جديدًا إلى صور سيلفي لتجربة أكثر إثارة.







يوفر V17 Pro خاصية Super Night Selfie لدمج الإطارات المتعددة بذكاء لتحسين سطوع الصورة والتقاط صورة أكثر وضوحًا وإشراقًا. وفي الوقت نفسه، تعمل خاصية الإضاءة الناعمة Selfie Softlight على توفير الإضاءة في الظلام بما يمنحك أفضل صورة في الإضاءة الليلية.



أما عن الشاشة التي يتميز بها هاتف V17 Pro والتي تضفي المزيد من الحيوية على الهاتف، فإنها توفر للمستخدم تجربة استثنائية غامرة بفضل الشاشة الكاملة. هذا بالإضافة إلى ما تمنحه من زوايا مشاهدة رائعة بدون نتوء أو تشتت فبفضل الشاشة العريضة التي تتميز بنسبة شاشة إلى الهيكل 20:9، يتخطى بك هاتف V17 Pro الحدود المألوفة مع حواف رفيعة للغاية من القمة إلى القاع.



يتميز هاتف (V17 Pro) بمعالج كوالكوم سناب دراجون 675 (Qualcomm Snapdragon 675 ) والذي يتطلب أقل قدر من استهلاك الطاقة مع منح المستخدم تجربة استثنائية أكثر متعه. كما يأتي الهاتف مدعوم بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجا بايت، وذاكرة قراءة فقط قدرها 128 جيجا بايت بما يمكنك ذلك من تشغيل عدد ضخم من التطبيقات في آنٍ واحد، وتشغيل الألعاب بكل سهولة ويسر والحصول تجربة استخدام ممتعة على نحو لا مثيل له.



أما تقنية Multi-Turbo من Vivo لزيادة سرعة الهاتف تستهدف تعزيز وتحسين نظام التشغيل بشكل خاص، حتى تتمكن من الاستمتاع بأداء فريد من نوعه للألعاب. فإن خاصية Multi-Turbo تعني التكامل القوي بين AI Turbo و Centre Turbo و Game Turbo و Net Turbo و Cooling Turbo ، مما يزيد بشكل كبير من الكفاءة، ويجعل نظام V17 Pro يستجيب بشكل أسرع ويعمل بشكل أفضل.





مواصفات هاتف Vivo S1



يجمع هاتفVivo S1 بين تقنيات التصوير الفوتوغرافي وخصائص الأمان التي تتميز بها شركة Vivo مع لمسة أنيقة تلبي حاجة المستهلك في التميز، يعمل S1 بمعالج ثماني النواة octa-core مع تكنولوجيا 12nm بشرعة تصل إلى 2.0 جيجا هرتز في الساعة. كما أن الهاتف مزود بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128جيجابايت لتعزيز الأداء السريع والسلس للعديد من التطبيقات والألعاب.







يتميز S1 ببطارية بقوة 4،500 مللي أمبير/الساعة، والتي تأتي مزودة بتقنية الشحن السريع المزدوج Dual-Engine Fast Charging. كل هذا يجعلنا نقول بكل ثقة اترك الشاحن المتنقل في المنزل وركز فقط على الاستفادة من يومك والاستمتاع به.



ولن تنسى Vivo محبي الألعاب، فإن الهاتف مزود بخاصية Ultra Game Mode لمنح المستخدم تجربة استثنائية مع أقصى درجات المتعة في الألعاب، فعلى سبيل المثال، فيمكن لتقنية Game Countdown التي تم إضافتها حديثاً أن تذكرك بالوقت المتبقي قبل بدء اللعب، بحيث يمكنك القيام بالمزيد من الأشياء أثناء فترة الانتظار. وعندما يتعلق الأمر بالسرعة، من خلال تعزيز السلاسة في اللعب وتقليل إسقاط الإطارات-frame-drop بنسبة 300?، فإن خاصية Multi-Turbo هي كل ما يحتاجه اللاعبون من شديدي السرعة كالبرق.



أما عن شاشة S1 فتأتي مزودة بتقنية العرض الكامل Halo FullView، لتستحوذ الشاشة على نسبة كبيرة من سطح الهاتف مع التناسق المثالي لتأثير بصري رائع، وتتميز الشاشة بتقنية Super AMOLED وتأتي بقياس 6.38 بوصة * مع نسبة عرض إلى ارتفاع 19.5: 9 وتغطية لسطح الهاتف بنسبة 90? بما يتيح لك الاستمتاع برؤية كاملة دون حدود.



من ناحية أحرى، يتميز Vivo S1 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بخاصية Ultra HD التي تمكنك من التقاط صور سيلفي بوضوح عالي وتفاصيل دقيقة، هذا بالإضافة إلى أوضاع سيلفي متعددة، مثل AI Face Beauty، و Selfie Frontlight، وAR Stickers، وAI Filter، وغيرها مما يجعل التقاط صور سيلفي ممتع ومُسلي للغاية.





أسعار هواتف فيفو V17 Pro و S1

• يتوفر هاتف V17 Pro باللون الأسود والابيض بأسعار تبدأ من 6,699 جنيه



• يتوفر جهاز S1 باللون الأسود والازرق بأسعار تبدأ من 4,399 جنيه