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Vivo تطرح هاتفي S1 وV17 Pro بأسعار تنافسية في مصر

وافد جديد إلى السوق المصري في عالم صناعة الهواتف، شركة فيفو الصينية قررت الدخول رسميا إلى السوق المصري بمجموعة من الهواتف الذكية ولكنها مازالت ترتب أوراقها للمنافسة
تحرير:أحمد البرماوي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
Vivo V17 Pro
Vivo V17 Pro
بحضور جيت زو، رئيس شركة vivo بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بالشركة، أعلنت شركة فيفو الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية دخولها رسميًا السوق المصري، وذلك من خلال طرح احدث هواتفها S1 وV17 Pro والتي جاءت أسعارها تنافسية جدًا على عكس التوقعات التي قالت انها ستكون مرتفعة نظرًا لجودتها المعروفة في الأسواق العالمية والسوق الصيني تحديدًا، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 30 سوقًا بما في ذلك المغرب، ونيجيريا وكينيا والشرق الأوسط.
وقال جيت زو رئيس شركة Vivo الشرق الأوسط: "يأتي إطلاقنا لهاتفي S1 و V17 Pro الذكيين في السوق المصري، انطلاقا من تطلعنا للتوسع في محفظتنا المتنوعة من المنتجات بما يتيح للمستهلك المصري المزيد من الخيارات لاختيار ما يناسبه والاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال ما تقدمه Vivo من هواتف ذكية. وفي إطار خطتنا التوسعية
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