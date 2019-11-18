حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للفراعنة: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد هاني - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف. - خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة". - خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا". ويسعى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب

وفيما يلي التشكيل الرسمي للفراعنة:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.



- خط الدفاع: محمد هاني - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف.



- خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة".



- خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

ويسعى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافير أجيري، إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعويض التعادل الهذيل أمام كينيا.

في المقابل حقق منتخب جُزر القمر فوزًا ثمينًا، على نظيره توجو، بهدف نظيف، جاء عن طريق فايز سليماني، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كيجي».



ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا كينيا ومصر في المركز الثاني بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب توجو المجموعة بدون أي نقاط.