البرلمان يوافق على استمرار العمل بقانون لمحكمة النقض

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.

وأعلن علي عبد العال، أن نتيجة التصويت نداء بالاسم التي بدأها البرلمان، صباح اليوم الإثنين، كشفت موافقة 473 نائبا، مشيرا إلى أنه بذلك توافرت النسبة المطلوبة المتطلبة للموافقة على مشروع القانون وهي ثلثي الأعضاء.يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة، في 7 أكتوبر الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون،