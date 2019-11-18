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البرلمان يوافق على استمرار العمل بقانون لمحكمة النقض

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
وأعلن علي عبد العال، أن نتيجة التصويت نداء بالاسم التي بدأها البرلمان، صباح اليوم الإثنين، كشفت موافقة 473 نائبا، مشيرا إلى أنه بذلك توافرت النسبة المطلوبة المتطلبة للموافقة على مشروع القانون وهي ثلثي الأعضاء.يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة، في 7 أكتوبر الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون،
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«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
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السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
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عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
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إحالة قانون «الذوق العام» للجنة الشئون الدستورية

أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
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عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.
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عبد العال: أحقية النواب الضباط في معاشات الشرطة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجاءت تأكيدات على عبد العال، على أحقية نواب المجلس من ضباط الشرطة في معاشات رجال الشرطة بعد تعديل القانون، أمام مطالب عدد من النواب، لتقدير دورهم.
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البرلمان يناقش مشروع قانون هيئة الشرطة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها، وتضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.
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