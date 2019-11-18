عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

تحرير:أحمد جاد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

كما أحال عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي ومكتب