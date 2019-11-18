سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

تحرير:أحمد جاد ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
كما أحال عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي ومكتب
اقرأ المزيد
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على استمرار العمل بقانون لمحكمة النقض

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
اقرأ المزيد من الأخبار
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
جبالى-المراغى-عضو-مجلس-النواب-03

«قوى عاملة البرلمان» توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين" من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
هشام-توفيق (5)

وزير قطاع الأعمال: «التجار رفضوا شراء القطن بالوجه القبلي»

كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا: "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل". وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جزء كبير من مُشكلات محصول القطن يأتى من "الجلابين" الذين يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، قائلا: "رصدنا حالات غش كثيرة وقررنا الاستلام مباشرة من المزارع، وذلك تنظيم مزادات بسعر مرتبط بمتوسط أسعار الأقطان العالمية وبدأنا بـ2100 جنيه للقنطار".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]