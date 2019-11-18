«يوم أن قتلوا الغناء» يشارك بمهرجان مكناس بالمغرب

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

يوم أن قتلوا الغناء

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" إنتاج فرقة مسرح الطليعة يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بدورته الثانية في الفترة من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك ضمن 12 دولة مشاركة بالمهرجان. عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة.

وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبدالمعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين. "يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع