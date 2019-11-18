«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

تحرير:محمد مجلي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.

وأضاف نافع، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تطهير 5 مواسير أسفل الطريق الدولي الساحلي، وتم معالجة أعمال الهبوط التي تمت بعزبة الشامي بطريق مصطفى كامل بالرأس السوداء، كما تم إحلال وتجديد فرعة الصرف الصحي لوجود كسر بها بشارع مصطفى الخادم بكامب شيزار، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوه