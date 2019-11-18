«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة
تحرير:محمد مجلي
١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية
قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
وأضاف نافع، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تطهير 5 مواسير أسفل الطريق الدولي الساحلي، وتم معالجة أعمال الهبوط التي تمت بعزبة الشامي بطريق مصطفى كامل بالرأس السوداء، كما تم إحلال وتجديد فرعة الصرف الصحي لوجود كسر بها بشارع مصطفى الخادم بكامب شيزار، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوه
وأضاف نافع، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تطهير 5 مواسير أسفل الطريق الدولي الساحلي، وتم معالجة أعمال الهبوط التي تمت بعزبة الشامي بطريق مصطفى كامل بالرأس السوداء، كما تم إحلال وتجديد فرعة الصرف الصحي لوجود كسر بها بشارع مصطفى الخادم بكامب شيزار، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للنوات القادمة ومناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها علي مستوى المحافظة.
وكشف عن الأعمال التي تم تنفيذها استعدادا للنوات القادمة، إذ أشار الى تمركز بدالة احتياطية أمام شيراتون المنتزه وذلك عقب رصد جمع المياه الأمطار بالمنطقة، كما تم تغيير الشنايش القديمة بأخرى جديدة بطول طريق المعمورة السياحى عقب الانتهاء من أعمال الرصف، وتم الانتهاء من تعلية جميع المطابق من أول مزلقان المعمورة الشاطئ وطريق المعمورة السياحي، وتمركز بدالة بمحيط كلية الفنون الجميلة طريق الحرية بمنطقة جناكليس لمنع تراكم مياه الأمطار خلال النوات، وتمركز سيارة شفط وبدالة بمحيط فندق أزور بطريق الكورنيش وأمام كوبري كليوباترا، وتمركز سيارة السيول أمام موقف كم 21 بالعجمي.