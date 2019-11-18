4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، ودفع هذا القرار عددا من البنوك إلى القيام بخفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

تحرير:رنا عبدالصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

البنوك

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات. ويقدم البنك الأهلي نوعين من شهادات الادخار البلاتينية: شهادة الادخار البلاتينية الشهرية وتبلغ