4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، ودفع هذا القرار عددا من البنوك إلى القيام بخفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير
بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019.
ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
ويقدم البنك الأهلي نوعين من شهادات الادخار البلاتينية:
شهادة الادخار البلاتينية الشهرية
وتبلغ
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.
ويقدم البنك الأهلي نوعين من شهادات الادخار البلاتينية:
شهادة الادخار البلاتينية الشهرية
وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد شهريا ويبلغ نحو 13%، بدلا من 14%.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي
وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه، ويتم صرف العائد كل 3 شهور، ويبلغ نحو 13.25%، بدلا من 14.25%.
ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
بنك مصر
قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%، ويقدم بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم «البريمو»، بفائدة متغيرة تحسب وفقًا لسعر العائد بالبنك المركزي المصري.
ويبلغ سعر العائد نحو 13% بدلا من 14%، ويصرف ربع سنوى أى كل ثلاثة أشهر، كما أن مدة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات.
ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن للعميل إصدار بطاقة خصم مباشر أو إصدار بطاقة ائتمانية (كريدت كارد)، ولكن تخضع عملية إصدار هذه البطاقات وفقًا للشروط والأحكام المطبقة فى البنك، كما يمكن للعميل الحصول على قرض من البنك بضمان هذه الشهادة.
كما قرر البنك أيضا خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير الخاص بكبار العملاء بنسبة 1%، وينقسم الحساب إلى 5 شرائح، وفقا لما يلي:
- الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بسعر فائدة 3.75% بدلا من 4.75%.
- الشريحة الثانية: تبدأ من 2 جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه، بسعر فائدة 4.25% بدلا من 5.25%.
- الشريحة الثالثة: تبدأ من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 مليون جنيه، بسعر فائدة 4.75% بدلا من 5.75%.
- الشريحة الرابعة: تبدأ من 30 مليون جنيه لأقل من 100 مليون جنيه، بسعر فائدة 5.25% بدلا من 6.25%.
- الشريحة الخامسة: تبدأ من 100 مليون جنيه لأكثر، بسعر فائدة 6.5% بدلا من 7.5%.
بنك الكويت الوطني
قرر بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، لتصل إلى 11% بدلا من 12%.
كما قرر البنك خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الربع سنوي بنسبة 1% أيضا، لتسجل نحو 11.5% بدلا من 12.5%.
وخفض البنك سعر الفائدة على شهادة الادخار الخماسية، ومدتها تصل إلى 5 سنوات بنسبة 1%، لتصل إلى 11% بدلا من 12%.
بنك الاستثمار القومي
قرر بنك الاستثمار القومي خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 1% ليسجل سعر العائد نحو 13.75% بدلا من 14.75%، وذلك بالنسبة لشهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة سنة.
وشهادات الاستثمار تصدر من خلال بنك الاستثمار القومي التابع للحكومة، وتعتبر نوعا من شهادات الادخار.
ويختص البنك الأهلي المصري فقط بإصدار وتسويق مثل هذه الشهادات منذ منتصف الستينيات لصالح بنك الاستثمار القومى، وتصدر هذه الشهادات فى ثلاث مجموعات مختلفة لتناسب احتياجات كل المدخرين، كما تتمتع هذه الشهادات بجميع مميزات الشهادات الادخارية، ولا يجوز التصرف فيها، كما أن قيمتها وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة.