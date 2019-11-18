فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رامي جمال يروج لحلقته مع إسعاد يونس بهذه الصورة

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
رامي جمال
رامي جمال
روج الفنان رامي جمال لحلقته مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، ونشر صورة لهما معًا، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": استنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة_ السعادة والكرو بتاعها اللي بتكمل طاقة الحب اللي اديتوهالي، أنا والله محظوظ الحمد لله بحبك يا اس اس، وبحب الكرو بتاعك، وبحب كل اللي وصللي حب ودعم قلوبكم مكسب". وكانت إسعاد يونس قد حيرت جمهورها، بسبب عدم الكشف عن هوية ضيفها القادم في برنامجها، ونشرت صورة للضيف، وكانت تقف بظهره مختفيا.
ويعد هذا الظهور الأول لرامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، وحرص عدد من الفنانين على دعمه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس
اقرأ المزيد
دينا-الشربينى

هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم؛ خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات.
محمد-حاتم

محمد حاتم: شخصيتي بممالك النار انعكاس للمواطن المصري

تذاع اليوم الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار، وتشهد الظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب، وعلق على دوره، قائلا إنه: "يقوم بدور جمال الكاتب ابن عبدالكريم الحسيني الذي احتضن طومان باي عند نزوله مصر، ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري، وسيقوم جمال بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن إياس، المؤرخ المصري المعروف، وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته"، وأضاف حاتم: "إن جمال الكاتب شخصية خيالية، وليست مثبتة في التاريخ، وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن".
يوم- أن- قتلوا- الغناء 3

«يوم أن قتلوا الغناء» يشارك بمهرجان مكناس بالمغرب

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" إنتاج فرقة مسرح الطليعة يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بدورته الثانية في الفترة من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك ضمن 12 دولة مشاركة بالمهرجان. عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة.
اقرأ المزيد من الأخبار
رامى-جمال

بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
تامر حسنى

تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".
رامى-جمال

فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
فاروق-الفيشاوى (3)

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]