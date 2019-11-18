رامي جمال يروج لحلقته مع إسعاد يونس بهذه الصورة

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

رامي جمال

روج الفنان رامي جمال لحلقته مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، ونشر صورة لهما معًا، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": استنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة_ السعادة والكرو بتاعها اللي بتكمل طاقة الحب اللي اديتوهالي، أنا والله محظوظ الحمد لله بحبك يا اس اس، وبحب الكرو بتاعك، وبحب كل اللي وصللي حب ودعم قلوبكم مكسب". وكانت إسعاد يونس قد حيرت جمهورها، بسبب عدم الكشف عن هوية ضيفها القادم في برنامجها، ونشرت صورة للضيف، وكانت تقف بظهره مختفيا.

ويعد هذا الظهور الأول لرامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، وحرص عدد من الفنانين على دعمه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس