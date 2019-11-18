%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

تحرير:رنا عبدالصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.

وتصدرت الجزائر قائمة الدول التي استحوذت على صادرات مصر خلال العام الماضي بقيمة 979.2 مليون دولار، بنسبة 20.7% من إجمالي صادرات مصر إلى التكتل، ثم ليبيا بقيمة صادرات 635.9 مليون دولار بنسبة 13.4%، ثم المغرب بقيمة صادرات 501.6 مليون دولار، بنسبة 10.6%، وتونس بقيمة صادرات 497.7 مليون دولار بنسبة 10.5%. وجاء