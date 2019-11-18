الكشف على 144 حالة في مستشفيات الشرطة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

مستشفى الشرطة

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية"، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

واستقبلت مستشفيات الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية 144 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة. يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية بمواصلة المبادرات الإنسانية