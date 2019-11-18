جريمة

الكشف على 144 حالة في مستشفيات الشرطة

١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة
وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية"، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
واستقبلت مستشفيات الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية 144 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة. يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية بمواصلة المبادرات الإنسانية
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«بسبب الميراث».. مصرع سيدة وإصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، بينما أصيب تسعة أشخاص بجراح، اليوم الإثنين، في مشاجرة، جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة «مركز طما»، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية «الرياينة» بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية ومجموعة من قوات أمن سوهاج إلى مكان البلاغ.
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حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
بندقية-خرطوش

الدم بقى ميه|استوليا على ميراث شقيقهما ولفقا له تهمة

حضر شقيقان إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحدهما مصاب برش خرطوش فى إحدى يديه، وخضع للعلاج اللازم، فيما حرر المستشفى محضرًا بالإصابة الجنائية، لكونها من سلاح ناري غير مرخص باستخدامه، وبسؤال المصاب اتهم شقيق ثالث لهما بإحداث إصابته، وبإجراء التحريات للتحقق من صحة البلاغ تبين أن المشكو فى حقه كان فى عمله وقت الواقعة، بما يستحيل معه تواجده مع شقيقاه فى الوصف الوارد منهما، كما كشفت التحريات عن خلافات بين المدعين والمشكو فى حقه، إذ اتهمهما الأخير بالاستيلاء على ميراثه وأقام دعاوى قضائية ضدهما.
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والد البنا يكشف كواليس ثالث جلسة وقصة «البدلة البيضا»

كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، المتهم بقتله «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون محبوسون، عن كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين، إذ قال البنا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «المستشار مرتضى منصور حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وذلك للدفاع عن محمود وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته، وقال إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة وإجرامًا لم أره في حياتي، وقانون الطفل فيه عوار، وراجح عايز يعمل «عنتر»، وأن الجريمة جريمة قتل عمد».
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الشرطة‎تامين- (1)

4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
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عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
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