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مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
البورصة
البورصة
استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5مليار جنيه، بعد التداول على 111.35مليون سهم عبر تنفيذ 16.67ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 462.86 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 110.21 مليون جنيه و 352.64 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.
تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
هشام-توفيق (3)

شركة غذاء يابانية تستأجر 300 فدان من القابضة للتشييد

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "اليابان لحلول الغذاء - Japan Food Solutions"، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث التعاون المشترك. واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من مسؤولي الشركة حول نشاط شركة اليابان لحلول الغذاء، ومنتجاتها المختلفة والتي تتضمن صور تصنيعية متعددة للخضروات والفواكه المصرية بشكل مميز مع مراعاة معايير الجودة اليابانية الصارمة بهدف التصدير. وتم الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الياباني.
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بورصة

مبيعات أجنبية تكبد البورصة 4.8 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.19 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية مكثفة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 14669.98 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 548.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1453.93 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
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