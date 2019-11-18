مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

البورصة

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5مليار جنيه، بعد التداول على 111.35مليون سهم عبر تنفيذ 16.67ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 462.86 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 110.21 مليون جنيه و 352.64 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر