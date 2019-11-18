فلسطين: السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال بلغ مستويات متقدمة

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

جيش الاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال الاسرائيلي بلغ مستويات متقدمة، مستمدا قوته وإسناده من الحماية التي يوفرها المستوى السياسي والقضائي في إسرائيل للمجرمين والقتلة ومن الحماية التي يوفرها الإسناد الأمريكي للاحتلال وسياساته، ومن الصمت الدولي على تلك الجرائم الذي يبلغ مستوى التواطؤ، مؤكدة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك يضاعف المسئوليات الأخلاقية والقانونية والإنسانية الملقاة على عاتق المحاكم الوطنية في الدول والمحكمة الجنائية في أهمية وضرورة ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأدانت مسلسل جرائم الاحتلال المتواصل بحق المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، واعتبرته امتدادا لتمرد الاحتلال على منظومة القوانين الأممية وعدم اعترافه بها، وتحلله من أية قوانين وتماديه في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.وأشارت إلى حالة الوحشية الواضحة والهمجية العنيفة التي تسيطر على تصرفات وعدوان قوات