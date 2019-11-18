سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
وأضاف وزير الزراعة، أن مجال الزراعة يتطور بشكل سريع، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة حاليا، مشيرا إلى أن الزراعة هي أساس الصناعة والغذاء والدواء، وكذلك لها دور كبير في المناطق الريفية، فتسهم في تقليل الهجرة من الريف للمدن.وبالنسبة للأراضي الزراعية، أوضح وزير الزراعة أن هناك لجانا متخصصة تقوم
اقرأ المزيد
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: مصر منفتحة على التعاون مع «مرسيدس بنز»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكاليف، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

«خطوط صرف وشنايش».. الإسكندرية تستعد للنوة

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الهيئة لديها عدد من المشروعات التي تمت لخدمة المناطق الساخنة، إذ تم إنشاء شنايش بالجهة القبلية من أمام محطة مياه المنشية بالطريق الزراعي، وخط صرف بشارع 25 بحرية بمنطقة طوسون لمنع خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الصرف وإنشاء شنايش أسفل كوبري منشة، بعد تكرار تراكم المياه أسفل الكوبري خلال النوات، وتم إنشاء شنايش لتصريف مياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنطقة البحر الميت، وشنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر.
مجلس-النواب (3)

عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على استمرار العمل بقانون لمحكمة النقض

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتور- أحمد- الطيب -والسيسي

بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

42.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الزراعة في 2019

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الزراعة بخطة عام "2019 - 2020" بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بزيادة 23? عن الاستثمارات المناظرة بالعام المالي السابق. وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم السبت، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمُدخلات القطاع الصناعي المُحرّك الفاعل للنمو، فضلاً عن اتساع طاقته التشغيلية وتوفيره لفرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدّمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية.
صناعة-النواب-تتفقد-المزارع-السمكية-بشرق-بورسعيد ‎ (1)

داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: النبي محمد من أكبر محبي الخير للإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]