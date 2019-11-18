«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

وزير الزراعة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.

وأضاف وزير الزراعة، أن مجال الزراعة يتطور بشكل سريع، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة حاليا، مشيرا إلى أن الزراعة هي أساس الصناعة والغذاء والدواء، وكذلك لها دور كبير في المناطق الريفية، فتسهم في تقليل الهجرة من الريف للمدن.وبالنسبة للأراضي الزراعية، أوضح وزير الزراعة أن هناك لجانا متخصصة تقوم