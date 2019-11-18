سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس البريد يستقبل نظيره الموريتاني لبحث التعاون

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
رئيس البريد المصري والموريتاني
رئيس البريد المصري والموريتاني
استقبل اليوم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وفد من البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والموريتاني. وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.
وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية يهدف الي اتاحة فرصة التسوق الالكتروني لعملاء البريد الموريتاني من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة. واوضح عصام الصغير أن هذا البروتوكول يهدف الى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر
اقرأ المزيد
بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1466 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.
تعاملات بنكية (3)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك المحلية والعاملة في مصر في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك، هى نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اتفاقية بين البريد المصري والجامبي

«البريد» توقع اتفاقية تجارة إلكترونية مع دولة جامبيا

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا؛ وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي. وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، وأوضح الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]