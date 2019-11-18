رئيس البريد يستقبل نظيره الموريتاني لبحث التعاون

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

رئيس البريد المصري والموريتاني

استقبل اليوم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وفد من البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والموريتاني. وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.

وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية يهدف الي اتاحة فرصة التسوق الالكتروني لعملاء البريد الموريتاني من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة. واوضح عصام الصغير أن هذا البروتوكول يهدف الى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر