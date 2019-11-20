التعب والإرهاق المستمر.. أعراض اكتئاب ما قبل الولادة

عند الشعور بعدم الراحة فى أثناء الحمل، قد تتعرضين لاضطراب عقلي وتصبح الأفكار السلبية هي الملجأ الوحيد، لا تشعري بالخوف فهي مجرد علامة لاكتئاب ما قبل الولادة

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

المرأة الحامل

توجد أنواع كثيرة من الاكتئاب؛ على سبيل المثال بعضها ينتج من القلق والتوتر، إضافة إلى التعرض المستمر لمواقف سيئة، أو خسارة شخص مهم في الحياة، خاصة إذا كان من الأقارب أو الأصدقاء. وعلى الجانب الآخر، تصاب النساء الحوامل باكتئاب ما بعد الولادة، نتيجة تحمّل المسؤولية ودخول كائن جديد في حياتهن، ولكن هل تعلم أنه يوجد أيضًا اكتئاب قبل الولادة تعرضت له العديد من النساء الحوامل؟ لذا يجب التعرف على أعراضه، للتعامل الصحيح مع المرأة الحامل، نقلا عن "times of india".

قبل التحدث عن الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة الحامل عند تعرضها للاكتئاب، يجب -أولا- معرفة ما يحدث في جسم المرأة ويؤدي إلى هذا النوع من الاكتئاب، فمن المفترض أن فترة الحمل من الأوقات السعيدة في حياة أي أسرة، ولكن ما لا تعرفه أن الرحلة التي تستغرق 9 أشهر، مليئة بالتغيرات والتحديات الصعبة، إذ تؤدي