التعب والإرهاق المستمر.. أعراض اكتئاب ما قبل الولادة

عند الشعور بعدم الراحة فى أثناء الحمل، قد تتعرضين لاضطراب عقلي وتصبح الأفكار السلبية هي الملجأ الوحيد، لا تشعري بالخوف فهي مجرد علامة لاكتئاب ما قبل الولادة
توجد أنواع كثيرة من الاكتئاب؛ على سبيل المثال بعضها ينتج من القلق والتوتر، إضافة إلى التعرض المستمر لمواقف سيئة، أو خسارة شخص مهم في الحياة، خاصة إذا كان من الأقارب أو الأصدقاء. وعلى الجانب الآخر، تصاب النساء الحوامل باكتئاب ما بعد الولادة، نتيجة تحمّل المسؤولية ودخول كائن جديد في حياتهن، ولكن هل تعلم أنه يوجد أيضًا اكتئاب قبل الولادة تعرضت له العديد من النساء الحوامل؟ لذا يجب التعرف على أعراضه، للتعامل الصحيح مع المرأة الحامل، نقلا عن "times of india".
قبل التحدث عن الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة الحامل عند تعرضها للاكتئاب، يجب -أولا- معرفة ما يحدث في جسم المرأة ويؤدي إلى هذا النوع من الاكتئاب، فمن المفترض أن فترة الحمل من الأوقات السعيدة في حياة أي أسرة، ولكن ما لا تعرفه أن الرحلة التي تستغرق 9 أشهر، مليئة بالتغيرات والتحديات الصعبة، إذ تؤدي
قبل التحدث عن الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة الحامل عند تعرضها للاكتئاب، يجب -أولا- معرفة ما يحدث في جسم المرأة ويؤدي إلى هذا النوع من الاكتئاب، فمن المفترض أن فترة الحمل من الأوقات السعيدة في حياة أي أسرة، ولكن ما لا تعرفه أن الرحلة التي تستغرق 9 أشهر، مليئة بالتغيرات والتحديات الصعبة، إذ تؤدي إلى عدم القدرة على التوازن، وتبدأ الأم فى التفكير في أسئلة كثيرة تتمثل في التغذية السليمة للطفل، وهل ستكون أما جيدة أم لا، أو التفكير في آلام الولادة، كل هذه المخاوف قد تتلاشى في النهاية عندما يأتي الطفل، ولكن يجب التعامل مع هذه العلامات بطرق سليمة، لأنها تعد اكتئابا متعلقا بفترة ما قبل الولادة.
يتم التعامل معها كأعراض معتادة تظهر لدى جميع الحوامل، ولكن ما لا تعرفه أنها تكون خطيرة في كثير من الأوقات، تماما مثل الاكتئاب بعد الولادة، والاكتئاب قبل الولادة، أو تجربة أي نوبات اكتئابية خلال رحلة مدتها تسعة أشهر تحتاج إلى نفس المستوى من الاهتمام والدعم، ويرجع ذلك أيضًا إلى تقلب الهرمونات. يقول الأطباء إن هذا النوع من الاكتئاب يؤثر فى ما يقرب من 20% من الأمهات الجديدات، وربما يكون أكثر أشكال الاكتئاب حدّة.
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إضافة إلى ذلك، في هذه الفترة تظهر بعض الأعراض التي تعد طبيعية، مثل عدم القدرة على النوم وقلة الطعام؛ لذا يجب التمييز جيدًا بين العلامات الطبيعية وغير الطبيعية، للحفاظ على صحة الجنين والأم، فالجميع يعلم جيدا أن اكتئاب ما بعد الولادة يؤثر فى قدرة الأم الجديدة على رعاية طفلها، ولكن اكتئاب الحمل يعد أكثر خطورة، كما أنه شائع بشكل كبير، لذا توجد بعض العلامات التي يجب أن تكوني على دراية بها، منها:
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1- فقد القدرة على الاستمتاع
الشعور بالخمول والكسل، مع وجود بشرة باهتة وعدم الاهتمام لفترة طويلة يعد من علامات الاكتئاب الموجودة قبل الولادة، على الرغم من أنكِ لستِ مضطرة دائمًا إلى الشعور بالرضا أو الاهتمام أو الإثارة.
إضافة إلى ذلك، عدم الاهتمام يمكن أن يجعلك تنسحبين من الأنشطة اليومية، فضلًا عن تقلبات المزاج وفقدان الشهية، وتعد هذه الأشياء غير صحية بالنسبة لمرأة تحمل بداخلها حياة طفل.
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2- التعب والإرهاق باستمرار
خلال الأشهر الأولى من الحمل، تشعر المرأة بالتعب والإرهاق، وتقل الأعراض عند بلوغ الشهر الرابع، ولكن إذا كانت فكرة الحمل وأنك تحملين مسؤولية كبيرة تدفعك إلى نوبات القلق الشديدة، ما يحرمك من النوم في الليل، فيجب أن تنتبهى جيدًا إلى أن هذه هي علامات الاكتئاب الأولى.
3- الانزعاج من الأفكار السلبية
عندما تتضايقين أو تشعرين بعدم الراحة فى أثناء الحمل، تتعرضين لاضطراب عقلي وتفقدين القدرة على التفكير، وتصبح الأفكار السلبية هي الملجأ الوحيد لك، لا تشعرى بالخوف فهي مجرد علامة أخرى لاكتئاب ما قبل الولادة، لذا يجب التفكير بشكل إيجابي في الحياة المقبلة.
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