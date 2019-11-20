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التعب والإرهاق المستمر.. أعراض اكتئاب ما قبل الولادة

عند الشعور بعدم الراحة فى أثناء الحمل، قد تتعرضين لاضطراب عقلي وتصبح الأفكار السلبية هي الملجأ الوحيد، لا تشعري بالخوف فهي مجرد علامة لاكتئاب ما قبل الولادة
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
المرأة الحامل
المرأة الحامل
توجد أنواع كثيرة من الاكتئاب؛ على سبيل المثال بعضها ينتج من القلق والتوتر، إضافة إلى التعرض المستمر لمواقف سيئة، أو خسارة شخص مهم في الحياة، خاصة إذا كان من الأقارب أو الأصدقاء. وعلى الجانب الآخر، تصاب النساء الحوامل باكتئاب ما بعد الولادة، نتيجة تحمّل المسؤولية ودخول كائن جديد في حياتهن، ولكن هل تعلم أنه يوجد أيضًا اكتئاب قبل الولادة تعرضت له العديد من النساء الحوامل؟ لذا يجب التعرف على أعراضه، للتعامل الصحيح مع المرأة الحامل، نقلا عن "times of india".
قبل التحدث عن الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة الحامل عند تعرضها للاكتئاب، يجب -أولا- معرفة ما يحدث في جسم المرأة ويؤدي إلى هذا النوع من الاكتئاب، فمن المفترض أن فترة الحمل من الأوقات السعيدة في حياة أي أسرة، ولكن ما لا تعرفه أن الرحلة التي تستغرق 9 أشهر، مليئة بالتغيرات والتحديات الصعبة، إذ تؤدي
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تناول الادوية

إهمال المضاعفات.. 6 أخطاء تجنبها عند تناول الأدوية

عند الذهاب للطبيب لمعالجة مشكلة صحية نعاني منها، يصف لنا بعض العقاقير الطبية، إضافة إلى العلاجات المنزلية، وستجد تركيزا كبيرا على الوصفات الطبيعية؛ لأن الأدوية غنية بالمواد الكيميائية الضارة، وبجانب ذلك توجد بعض الأخطاء التي نفعلها عند تناول الأدوية؛ على سبيل المثال، تناولها على معدة فارغة يؤدي إلى ألم في المعدة لن تتحمله، وقد ينتج عنه قيء وغثيان، أو تناول عقار طبي بدون استشارة طبيب، فإنه يؤدي أيضًا إلى أخطار بالغة تضر بصحتك. وذلك نقلا عن "times of india".
الثلج

للاستحمام بالثلج فوائده.. يخفف من آلام العضلات

يعتبر الثلج جزءًا رئيسيا من أي مشروب بارد، فلا أحد يستطيع تناول كوب من الليمون الطازج دون وضع القليل من مكعبات الثلج، كما أن له شهرة عالمية في الشاي المثلج، قد يبدو الأمر غريبًا ولكنه يتمتع بمذاق رائع، ونظرًا لفوائده المتعددة، يستخدم في الاستحمام، أي يمكنك الاستحمام بالثلج، حيث يعمل على تقليل درجة حرراة الجسم، والمساعدة في تحسين أداء الجهاز العصبي، ولكن لا تفعل ذلك في الشتاء، حتى لا تتعرض لنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
نظام غذائي للتخلص من الحبوب

دراسة: نظام الكيتو يساعدك في محاربة الانفلونزا

نظام الكيتو من الأنظمة التي ذاع صيتها منذ فترة طويلة، حيث أصبحت شائعة للتخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه، لكن الأمر المثير ما كشفته دراسة جديدة حول أن نظام الكيتو لديه القدرة على مقاومة الانفلونزا. قام الباحثون بإطعام الفئران المصابة بفيروس الأنفلونزا نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، مما أدى إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بتلك التي تتبع نظاما غذائيا طبيعيا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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