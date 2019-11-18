رئاسة لبنان: التحقيق في 18 ملف تزورير وعقود مشبوهة

تحرير:وكالات ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

ميشال عون

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن عدد ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ميشال عون، قد بلغت 18 ملفا، تتضمن تبييض أموال وتزوير وصفقات مشبوهة، إذ غردت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر، أنه «في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفا فيها ارتكاب (مخالفات) مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، بالإضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة (العلامة التجارية) وعقود مشبوهة»، وفقًا لسبوتنيك.

وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة