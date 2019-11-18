«مصر VS جزر القمر».. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

المنتخب الوطني

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، سلبيًا في الشوط الأول، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. بداية المباراة شهدت لعب تعاوني بين المنتخبين، إلى أن حصل المنتخب على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة لم يستغلها الفراعنة بعد أن حصل عليها محمود كهربا، ونفذها محمد مجدي أفشة، لكن دفاع جزر القمر نجح في التعامل معها، وفي الدقيقة التاسعة اخترق محمود تريزيجيه ومرر تمريرة لمحمود كهربا، الذي سددها صاروخية في العارضة.

وحصل كهربا على بطاقة صفراء أشهرها له الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو صاحب الـ39 عامًا، بعد تدخله العنيف على مدافع جزر القمر. وبعد تنفيذ خاطئ من حارس جزر القمر، لضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، احتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة للفراعنة، أهدرها تريزيجه لترطتم في دفاعات جزر القمر. كما أهدر محمد مجدي

وحصل كهربا على بطاقة صفراء أشهرها له الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو صاحب الـ39 عامًا، بعد تدخله العنيف على مدافع جزر القمر.



وبعد تنفيذ خاطئ من حارس جزر القمر، لضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، احتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة للفراعنة، أهدرها تريزيجه لترطتم في دفاعات جزر القمر.



كما أهدر محمد مجدي أفشة هدف مؤكد في الدقيقة 14 عقب عرضية من طارق حامد، وتصدى الشناوي في الدقيقة 18 لتسديدة قوية من مادي مهاجم منتخب جزر القمر، وفي الدقيقة 28 تلقى أيمن أشرف ثاني البطاقات الصفراء في اللقاء عقب تدخله على مهاجم جزر القمر.



وأهدر فايز سليماني هدف جزر القمر الأول بعد أن اخترق من الجبهة اليمنة للفراعنة وسدد بيمينه لكنها جاء جنب القائم الأيمن للفراعنة، ثم سدد مهاجم منتخب جزر القمر تسديدة أخرى لكنها علت العارضة.