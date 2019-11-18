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«بن فليس»: الجزائر تعيش أزمة خطيرة وحلها يتطلب وقتا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
علي بن فليس
علي بن فليس
أكد المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، أن الرئيس القادم الذي سينتخبه الجزائريون في الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين دون اقصاء أو تهميش، قائلًا في تجمع انتخابي بولاية سوق أهراس «شمال شرق»، اليوم الإثنين، إن الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين، دون اقصاء أو تهميش أو محاباة و أن يستمع لكل الأطراف المؤيدة والمعارضة. وردا على معارضي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بن فليس إن «الذهاب للانتخابات هو أسلم طريق لحماية البلاد وضمان استقرارها».
ودعا المرشح الجزائري إلى احترام أراء الذين يؤيدون تنظيم الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أهمية استمرارية الدولة التي أساسها الثقة والشرعية التي يمنحها الشعب من جهة وسيادة مؤسساتها من جهة أخرى.وقال: «إن الجزائر تعيش أزمة خطيرة وحلها يتطلب وقتا»، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن حلولا عاجلة لمشاكل الجزائر،
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سلطان -بن- زايد- آل -نهيان (1)

وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الأثنين. وجاء في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام ": "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه".
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أى معتدي على المال العام

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أى معتدي على المال العام، لن يفلت من العقاب أى كانت مكانته أو صفته، مشددا على عدم حماية أي فاسد، وعلى متابعته شخصيا لهذا الملف. وقال أمير الكويت في كلمة بثها للمواطنين، بثها التليفزيون الكويت مساء اليوم الاثنين - :"لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الاعلام، والتواصل الاجتماعي، وتبادل الاساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف، وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام .. نحمد الله بأننا في دولة دستور، وقانون، ومؤسسات، تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وموضع تقدير واعتزاز الجميع، وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام، بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الاصلاح".
الحرب-في-ليبيا

مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

أعلنت خدمات الطوارئ في طرابلس، مقتل سبعة عمال على الأقل، بينما أُصيب 35 آخرون في ضربة جوية أصابت مصنعا للبسكويت، مساء اليوم الإثنين بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إذ قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الاسعاف والطوارئ في طرابلس، إن العمال الذين قتلوا في حي وادي الربيع، على بعد نحو 21 كيلو مترا من وسط المدينة، هم ليبيان وخمسة أجانب من بنجلادش ودول إفريقيا جنوب الصحراء.. وكان الجيش الوطني الليبي، قد شن في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة غربي البلاد.
مستوطنون-في-القدس

44 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي برفقة موظف آثار إسرائيلي، اليوم الإثنين، مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك. وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن موظف آثار إسرائيلي اقتحم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وتجول فيه.
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صادرات-تركيا للعراق

%27 زيادة في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم، الإثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن 10 دول إفريقية استحوذت على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%.
مظاهرات-الجزائر

الأحد المقبل.. انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجزائر

تنطلق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها 5 مرشحون. والمرشحون الخمسة هم: «عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل».
تظاهرات في الجزائر

المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة

رغم الرفض الكامل من الشارع الجزائري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، فإن السلطة والجيش يصرون على إجراء هذا الاستحقاق، المحدد له 12 ديسمبر المقبل. ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ فبراير 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك. وبينما تستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس السبت، القائمة النهائية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
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الجزائر: 9 طعون من مرشحين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين للرئاسة رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، قائلًا في بيان متلفز بثه التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء: «إن المجلس تلقى طعونا من كل من المرشحين: بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب»، مضيفًا أن المجلس الدستوري أمامه مهلة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات.
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