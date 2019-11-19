الإجهاد والتوتر أثناء القيادة يعرضانك للموت المفاجئ

الإجهاد الشديد يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب، وبالتالي فإن التوتر أثناء القيادة أحد أكثر المخاطر الشديدة للمضاعفات القلبية المفاجئة، لذا يجب تحفيز الناس على سماع الموسيقى

تحرير:فيروز ياسر ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الإجهاد اثناء القيادة

عندما تكون عالقا في الزحام، حينما تقود سيارتك، فغالبًا ما تشعر بالضغط والإجهاد، حيث هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي تحدث على الطريق، كسائق كاد يصدم سيارتك، أو آخر لم ينظر جيدًا في الوقت الذي تتجه فيه ما بين رصيف وآخر، وجميع هذه الأمور تتسبب في تسارع ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. يعتقد الباحثون أن التعرض المنتظم للضغوطات خاصة على الطرق وقت قيادة السيارات له تأثير على الصحة الجسدية على المدى الطويل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.

كما أن ضغوطات القيادة قد تكون عامل خطر على الإصابة بأمراض القلب خاصة النوبات القلبية. يهمك أن تعرف: كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ سيكون عليك ألا تخضع لتلك الضغوطات خلال قيادة سيارتك، ومع ذلك يحاول الباحثون الوصول إلى حل يساعدك، ولهذا كشفوا أن أفضل سلاح ضد الإجهاد والضغط النفسي هو