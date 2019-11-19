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الإجهاد والتوتر أثناء القيادة يعرضانك للموت المفاجئ

الإجهاد الشديد يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب، وبالتالي فإن التوتر أثناء القيادة أحد أكثر المخاطر الشديدة للمضاعفات القلبية المفاجئة، لذا يجب تحفيز الناس على سماع الموسيقى
تحرير:فيروز ياسر ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الإجهاد اثناء القيادة
الإجهاد اثناء القيادة
عندما تكون عالقا في الزحام، حينما تقود سيارتك، فغالبًا ما تشعر بالضغط والإجهاد، حيث هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي تحدث على الطريق، كسائق كاد يصدم سيارتك، أو آخر لم ينظر جيدًا في الوقت الذي تتجه فيه ما بين رصيف وآخر، وجميع هذه الأمور تتسبب في تسارع ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. يعتقد الباحثون أن التعرض المنتظم للضغوطات خاصة على الطرق وقت قيادة السيارات له تأثير على الصحة الجسدية على المدى الطويل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
كما أن ضغوطات القيادة قد تكون عامل خطر على الإصابة بأمراض القلب خاصة النوبات القلبية. يهمك أن تعرف: كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ سيكون عليك ألا تخضع لتلك الضغوطات خلال قيادة سيارتك، ومع ذلك يحاول الباحثون الوصول إلى حل يساعدك، ولهذا كشفوا أن أفضل سلاح ضد الإجهاد والضغط النفسي هو
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ترتيب ثلاجتك يكشف عن شخصيتك.. المبدع فوضوي

نمط الحياة الذي تعيشه يكشف عن شخصيتك والصفات التي لا تظهر في كل المواقف، وربط علم النفس سابقا بين الشخصية وحبك لبعض الألوان، كما أن اختيار نوع الموبايل كان يكشف عن اهتمامتك في الحياة أيضا. وبناء على ما يحاول علم النفس الوصول إليه، كشف طبيب نفسي عما يقوله أسلوبك في تكديس الثلاجة عن شخصيتك، سواء كان لديك وجبات عشاء مخططة مسبقا كل أسبوع أو بالكاد تشتري أي شيء من السوبر ماركت ولا يمثل وجبة كاملة تناسب شخصا واحدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
التسوق-في-التخفيضات

للتسوق في «البلاك فرايداي» خطوات.. احذر الأخطاء

يستعد العديد من الاشخاص إلى آخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايداي"، الذي تعلن فيه جميع الاسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الاغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون في حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفي بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التي تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايداي، وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
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لم أدخن يوما.. حكاية سيدة مع سرطان الرئة

التدخين من أكبر مسببات سرطان الرئة، وإذا تعرض شخص ما لهذا المرض الخبيث ففي الغالب يعتقد من حوله أن التدخين العامل الأكبر. وجيل فيلدمان امرأة، تبلغ من العمر 49 عاما من شيكاغو، أصيبت بسرطان الرئة على الرغم من أنها لم تدخن يوما، ورغم ذلك فقد شاهدت 5 أفراد من عائلتها يموتون بسبب هذا المرض على مدار 14 عاما. بسبب تاريخ العائلة، بدأت في الحصول على الأشعة المقطعية لرئتيها من 2-3 سنوات، حيث أظهر أول اختباران نتائج إيجابية، لكن الاختبار الثالث لم يكن على ما يرام.
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