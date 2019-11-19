الإجهاد والتوتر أثناء القيادة يعرضانك للموت المفاجئ

الإجهاد الشديد يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب، وبالتالي فإن التوتر أثناء القيادة أحد أكثر المخاطر الشديدة للمضاعفات القلبية المفاجئة، لذا يجب تحفيز الناس على سماع الموسيقى
عندما تكون عالقا في الزحام، حينما تقود سيارتك، فغالبًا ما تشعر بالضغط والإجهاد، حيث هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي تحدث على الطريق، كسائق كاد يصدم سيارتك، أو آخر لم ينظر جيدًا في الوقت الذي تتجه فيه ما بين رصيف وآخر، وجميع هذه الأمور تتسبب في تسارع ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ.
يعتقد الباحثون أن التعرض المنتظم للضغوطات خاصة على الطرق وقت قيادة السيارات له تأثير على الصحة الجسدية على المدى الطويل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
كما أن ضغوطات القيادة قد تكون عامل خطر على الإصابة بأمراض القلب خاصة النوبات القلبية.
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سيكون عليك ألا تخضع لتلك الضغوطات خلال قيادة سيارتك، ومع ذلك يحاول الباحثون الوصول إلى حل يساعدك، ولهذا كشفوا أن أفضل سلاح ضد الإجهاد والضغط النفسي هو
كما أن ضغوطات القيادة قد تكون عامل خطر على الإصابة بأمراض القلب خاصة النوبات القلبية.
يهمك أن تعرف: كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ
سيكون عليك ألا تخضع لتلك الضغوطات خلال قيادة سيارتك، ومع ذلك يحاول الباحثون الوصول إلى حل يساعدك، ولهذا كشفوا أن أفضل سلاح ضد الإجهاد والضغط النفسي هو الاستماع إلى الراديو.
وخلال دراسة نشرت الشهر الماضي، نظر الباحثون في تأثير الموسيقى على الضغط الذي يتعرض له القلب، ولهذا اختاروا 5 نساء بصحة جيدة تتراوح أعمارهن ما بين 18-23 عاما.
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لاحظ فيتور إنجراسيا فالنتي، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن اختيار النساء لهذه الدراسة كان موفقا، وذلك لأنه في الدراسات السابقة اكتشف الباحثون أن النساء أكثر حساسية للتحفيز السمعي.
وكشف عن أنه وفريقه كان لهم اختيار خاص للأشخاص في الدراسة، حيث لم يكونوا معتادين على القيادة، وبرر ما قاموا به أن الباحثين شعروا أن الأشخاص الذين لا يقودون بانتظام سيكون لديهم وقت أسهل في التعامل مع الإجهاد.
جعل الباحثون النساء يتعرضن لنفس طرق القيادة والظروف على مدار يومين، ولكن في اليوم الثاني استمعوا إلى الموسيقى من خلال راديو السيارة.
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ولمعرفة تأثير الضغط على تلك النساء، وضع الباحثون أجهزة على صدورهن لمراقبة تقلب معدل ضربات القلب، حيث يزيد تقلب معدل ضربات القلب أثناء الاسترخاء وينخفض أثناء الإجهاد، وعندما نظر الباحثون إلى ما كشفت عنه الأجهزة الموجودة لدى النساء، وجدوا أن النساء اللاتي استمعن إلى الموسيقى أثناء القيادة كن أكثر استرخاء.
كيف يؤثر الضغط على القلب؟
طبقا لـ"فالنتي" فعندما تتعرض للضغط، يقوم الجهاز العصبي بإطلاق الأدرينالين والنورادرينالين في الدم، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم، وإذا كان من يقودون السيارة مصابين بأمراض القلب والسكري ولديهم مستويات عالية من الكوليسترول فإنهم قد يعانون من الموت المفاجئ.
وأشارت ساتجيت بوسري، أستاذة مساعدة أمراض القلب إلى أنهم بدؤوا يفهمون علاقة أمراض القلب بالإجهاد، والمعروف باسم متلازمة القلب المكسورة - فهي حالة يمكن أن تحدث بسبب الإجهاد أو الانفعال الشديد.
يمكن أن يسبب الإجهاد المزمن مشكلات إضافية مع القلب؟
يعتقد راجافندرا باليجا، اختصاصي أمراض القلب، أن هذا ممكن، وذلك لأن الإجهاد الشديد يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب، وبالتالي فإن التوتر أثناء القيادة أحد أكثر المخاطر الشديدة للمضاعفات القلبية المفاجئة، ومن هنا يجب تحفيز الناس على سماع الموسيقى.
وهناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتجنب ضغط القيادة، كالدراية بأنماط حركة المرور، وتجربة تقنيات التنفس البطيء لتقليل قلقك.
كما عليك ترك اللوم عندما تسوء الأمور، وفي حالة شعورك بالضغط والإجهاد، مدد رقبتك أو ظهرك، وعليك أن تتعامل مع أوقات الانتظار الطويلة من خلال إيجاد شيء مثمر للقيام به خلال ذلك الوقت.