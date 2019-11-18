44 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

مستوطنون في المسجد الأقصى

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي برفقة موظف آثار إسرائيلي، اليوم الإثنين، مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك. وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن موظف آثار إسرائيلي اقتحم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وتجول فيه.

وأوضحت دائرة الأوقاف، أن 44 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية منه.ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم