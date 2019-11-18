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44 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
مستوطنون في المسجد الأقصى
مستوطنون في المسجد الأقصى
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي برفقة موظف آثار إسرائيلي، اليوم الإثنين، مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك. وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن موظف آثار إسرائيلي اقتحم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وتجول فيه.
وأوضحت دائرة الأوقاف، أن 44 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية منه.ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم
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سلطان -بن- زايد- آل -نهيان (1)

وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الأثنين. وجاء في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام ": "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه".
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أى معتدي على المال العام

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أى معتدي على المال العام، لن يفلت من العقاب أى كانت مكانته أو صفته، مشددا على عدم حماية أي فاسد، وعلى متابعته شخصيا لهذا الملف. وقال أمير الكويت في كلمة بثها للمواطنين، بثها التليفزيون الكويت مساء اليوم الاثنين - :"لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الاعلام، والتواصل الاجتماعي، وتبادل الاساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف، وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام .. نحمد الله بأننا في دولة دستور، وقانون، ومؤسسات، تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وموضع تقدير واعتزاز الجميع، وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام، بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الاصلاح".
الحرب-في-ليبيا

مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

أعلنت خدمات الطوارئ في طرابلس، مقتل سبعة عمال على الأقل، بينما أُصيب 35 آخرون في ضربة جوية أصابت مصنعا للبسكويت، مساء اليوم الإثنين بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إذ قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الاسعاف والطوارئ في طرابلس، إن العمال الذين قتلوا في حي وادي الربيع، على بعد نحو 21 كيلو مترا من وسط المدينة، هم ليبيان وخمسة أجانب من بنجلادش ودول إفريقيا جنوب الصحراء.. وكان الجيش الوطني الليبي، قد شن في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة غربي البلاد.
بن فليس

«بن فليس»: الجزائر تعيش أزمة خطيرة وحلها يتطلب وقتا

أكد المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، أن الرئيس القادم الذي سينتخبه الجزائريون في الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين دون اقصاء أو تهميش، قائلًا في تجمع انتخابي بولاية سوق أهراس «شمال شرق»، اليوم الإثنين، إن الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين، دون اقصاء أو تهميش أو محاباة و أن يستمع لكل الأطراف المؤيدة والمعارضة. وردا على معارضي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بن فليس إن «الذهاب للانتخابات هو أسلم طريق لحماية البلاد وضمان استقرارها».
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استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء مطاردة سيارته في القدس. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، ولم تعرف هويته بعد.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
مستوطنين

244 مستوطنًا بحكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، إذ وفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين الإسرائيليين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- في بيان اليوم- أن 196 مستوطنا بينهم 97 طالبا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
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