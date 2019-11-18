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محمد حاتم: شخصيتي بممالك النار انعكاس للمواطن المصري

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
محمد حاتم
محمد حاتم
تذاع اليوم الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار، وتشهد الظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب، وعلق على دوره، قائلا إنه: "يقوم بدور جمال الكاتب ابن عبدالكريم الحسيني الذي احتضن طومان باي عند نزوله مصر، ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري، وسيقوم جمال بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن إياس، المؤرخ المصري المعروف، وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته"، وأضاف حاتم: "إن جمال الكاتب شخصية خيالية، وليست مثبتة في التاريخ، وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن".
وعن تجربته في مسلسل "ممالك النار" أكد محمد حاتم: "أنه بدأ التصوير من ديسمبر العام الماضي، واستغرق التصوير 6 أشهر قضاها في تونس، حيث صوروا المسلسل في عدة مناطق هناك، منها الحمامات وسوسة ومونستير وتونس القديمة وغيرها"، وقال: "يعتبر المشاركة في عمل مثل "ممالك النار" تجربة ملهمة ومهمة من العمل مع مخرج عالمي
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هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم؛ خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات.
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رامي جمال يروج لحلقته مع إسعاد يونس بهذه الصورة

روج الفنان رامي جمال لحلقته مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، ونشر صورة لهما معًا، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": استنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة_ السعادة والكرو بتاعها اللي بتكمل طاقة الحب اللي اديتوهالي، أنا والله محظوظ الحمد لله بحبك يا اس اس، وبحب الكرو بتاعك، وبحب كل اللي وصللي حب ودعم قلوبكم مكسب". وكانت إسعاد يونس قد حيرت جمهورها، بسبب عدم الكشف عن هوية ضيفها القادم في برنامجها، ونشرت صورة للضيف، وكانت تقف بظهره مختفيا.
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«يوم أن قتلوا الغناء» يشارك بمهرجان مكناس بالمغرب

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" إنتاج فرقة مسرح الطليعة يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بدورته الثانية في الفترة من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك ضمن 12 دولة مشاركة بالمهرجان. عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة.
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أبطال «لما بنتولد» في العرض الخاص للفيلم (صور)

حضر الفنان عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد"، الذى اقيم، أمس الأربعاء، بصحبه أبطال الفيلم: ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت. كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30، وحضر العرض الخاص عدد من النجوم ليشاركو عابد الاحتفال بعرض الفيلم، ومنهم: كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام، ويجسد عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" دور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل.
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