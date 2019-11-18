محمد حاتم: شخصيتي بممالك النار انعكاس للمواطن المصري

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

محمد حاتم

تذاع اليوم الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار، وتشهد الظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب، وعلق على دوره، قائلا إنه: "يقوم بدور جمال الكاتب ابن عبدالكريم الحسيني الذي احتضن طومان باي عند نزوله مصر، ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري، وسيقوم جمال بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن إياس، المؤرخ المصري المعروف، وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته"، وأضاف حاتم: "إن جمال الكاتب شخصية خيالية، وليست مثبتة في التاريخ، وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن".

وعن تجربته في مسلسل "ممالك النار" أكد محمد حاتم: "أنه بدأ التصوير من ديسمبر العام الماضي، واستغرق التصوير 6 أشهر قضاها في تونس، حيث صوروا المسلسل في عدة مناطق هناك، منها الحمامات وسوسة ومونستير وتونس القديمة وغيرها"، وقال: "يعتبر المشاركة في عمل مثل "ممالك النار" تجربة ملهمة ومهمة من العمل مع مخرج عالمي