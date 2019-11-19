للاستحمام بالثلج فوائده.. يخفف من آلام العضلات

يقول جاردنر إن الحمام الجليدي يمكن أن يساعد أيضًا في الجهاز العصبي المركزي عن طريق المساعدة في النوم، وبالتالي يجعلك تشعر بتحسن من التعب الشديد

تحرير:إسراء سليمان ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الاستحمام بالثلج

يعتبر الثلج جزءًا رئيسيا من أي مشروب بارد، فلا أحد يستطيع تناول كوب من الليمون الطازج دون وضع القليل من مكعبات الثلج، كما أن له شهرة عالمية في الشاي المثلج، قد يبدو الأمر غريبًا ولكنه يتمتع بمذاق رائع، ونظرًا لفوائده المتعددة، يستخدم في الاستحمام، أي يمكنك الاستحمام بالثلج، حيث يعمل على تقليل درجة حرراة الجسم، والمساعدة في تحسين أداء الجهاز العصبي، ولكن لا تفعل ذلك في الشتاء، حتى لا تتعرض لنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

من المألوف رؤية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، يستمتعون بحمام من الثلج بعد ممارسة النشاط البدني، يُطلق عليه أيضًا العلاج بالتبريد، وهي ممارسة تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة في الماء البارد، وذلك بعد جلسة تمرين مكثفة أو منافسة، حيث يُعتقد أنها تساعد في تقليل آلام العضلات، وعند النظر في الأبحاث الحالية في