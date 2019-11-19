للاستحمام بالثلج فوائده.. يخفف من آلام العضلات

يقول جاردنر إن الحمام الجليدي يمكن أن يساعد أيضًا في الجهاز العصبي المركزي عن طريق المساعدة في النوم، وبالتالي يجعلك تشعر بتحسن من التعب الشديد
يعتبر الثلج جزءًا رئيسيا من أي مشروب بارد، فلا أحد يستطيع تناول كوب من الليمون الطازج دون وضع القليل من مكعبات الثلج، كما أن له شهرة عالمية في الشاي المثلج، قد يبدو الأمر غريبًا ولكنه يتمتع بمذاق رائع، ونظرًا لفوائده المتعددة، يستخدم في الاستحمام، أي يمكنك الاستحمام بالثلج، حيث يعمل على تقليل درجة حرراة الجسم، والمساعدة في تحسين أداء الجهاز العصبي، ولكن لا تفعل ذلك في الشتاء، حتى لا تتعرض لنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
من المألوف رؤية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، يستمتعون بحمام من الثلج بعد ممارسة النشاط البدني، يُطلق عليه أيضًا العلاج بالتبريد، وهي ممارسة تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة في الماء البارد، وذلك بعد جلسة تمرين مكثفة أو منافسة، حيث يُعتقد أنها تساعد في تقليل آلام العضلات، وعند النظر في الأبحاث الحالية في
من المألوف رؤية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، يستمتعون بحمام من الثلج بعد ممارسة النشاط البدني، يُطلق عليه أيضًا العلاج بالتبريد، وهي ممارسة تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة في الماء البارد، وذلك بعد جلسة تمرين مكثفة أو منافسة، حيث يُعتقد أنها تساعد في تقليل آلام العضلات، وعند النظر في الأبحاث الحالية في أهمية الثلج، وجد أن ممارسة استخدام الحمامات الجليدية للتخفيف من آلام العضلات تعود إلى سنوات عديدة، أي كانت مستخدمة مسبقًا، لذا يجب التعرف على الفوائد المحتملة لحمامات الثلج، لتطبيقها في العلاج، وما يلي بعض منها:
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إذا كنت تفكر في تجربة حمام جليدي، فقد تتساءل عن الفوائد، وإذا كان الأمر يستحق تعريض جسمك للبرد الشديد.
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1- يخفف من آلام العضلات
وفقا لطبيب العظام جاردنر، فإن أكبر فائدة للحمامات الجليدية، فإنها تجعل الجسم يشعر بالراحة، وبالتالي بعد تمرين مكثف، يمكن أن يكون الحمام البارد بمثابة ارتياح في التهاب العضلات، لذا لا مانع من المكوث 15 دقيقة في حمام مليء بالثلح، للشعور بالراحة والاسترخاء.
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2- يساعد الجهاز العصبي المركزي
يقول جاردنر إن الحمام الجليدي يمكن أن يساعد أيضًا في الجهاز العصبي المركزي عن طريق المساعدة في النوم، وبالتالي يجعلك تشعر بتحسن من التعب الشديد.
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3- يقلل من تأثير الحرارة والرطوبة
أخذ حمام جليدي قد يقلل من تأثير الحرارة والرطوبة في فصل الصيف، ولكن تعتبر هذه الطريقة غير صالحة للأطفال الصغار، لأنهم لن يتحملوا درجات الحرارة المنخفضة، وفي تعليق من جاردنر على ذلك، قال "إن وجود حمام جليدي قبل السباق الطويل في ظروف ترتفع فيها درجة الحرارة أو الرطوبة يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية بضع درجات مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء".
4- الحد من الاستجابة الالتهابية
أثبتت الدراسات أنه يساعد في التقليل من الاستجابة للالتهابات، كما أنه يساهم في الشفاء السريع، وذلك لأنه يقلل من درجة حرارة الجسم بعد ساعات طويلة من التمرين.
الآثار الجانبية ومخاطر حمامات الجليد
"الخطر الرئيسي لحمام جليدي ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقا أو ارتفاع ضغط الدم" وفقًا لجاردنر، كما قال إن انخفاض درجة الحرارة الأساسية والانغماس في الجليد، يعطلان عمل الأوعية الدموية ويبطئان تدفق الدم في الجسم"، كما يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية، وبالنسبة لمصابي مرض السكري من النوع الأول والثاني، يجب أن يحذروا جيدًا، لأن حمامات الجليد ليست صالحة لهم، نظرًا لانخفاض درجة حرارة أجسامهم.
نستطيع القول بأن هذه الآلية مفيدة بشكل كبير للرياضيين، فإذا كنت ترغب في تطبيقها، يجب أن تكون معافى من جميع الأمراض التي ذُكرت مسبقًا.
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