جريمة

«بسبب الميراث».. مصرع سيدة وإصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
مشاجرة_أرشيف
مشاجرة_أرشيف
لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، بينما أصيب تسعة أشخاص بجراح، اليوم الإثنين، في مشاجرة، جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة «مركز طما»، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية «الرياينة» بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية ومجموعة من قوات أمن سوهاج إلى مكان البلاغ.
وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة «معبد»، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية «ميراث» واستخدام السلاح وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في المشاجرة.وأسفرت المشاجرة عن مصرع: «زينب. أ. ع»، 27 عاما، ربة منزل، إثر إصابتها بطلق ناري بالفخذ الأيسر، تم نقلها إلى مشرحة
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مستشفى-الشرطه (1)

الكشف على 144 حالة في مستشفيات الشرطة

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية"، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
جثة (4)

حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
بندقية-خرطوش

الدم بقى ميه|استوليا على ميراث شقيقهما ولفقا له تهمة

حضر شقيقان إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أحدهما مصاب برش خرطوش فى إحدى يديه، وخضع للعلاج اللازم، فيما حرر المستشفى محضرًا بالإصابة الجنائية، لكونها من سلاح ناري غير مرخص باستخدامه، وبسؤال المصاب اتهم شقيق ثالث لهما بإحداث إصابته، وبإجراء التحريات للتحقق من صحة البلاغ تبين أن المشكو فى حقه كان فى عمله وقت الواقعة، بما يستحيل معه تواجده مع شقيقاه فى الوصف الوارد منهما، كما كشفت التحريات عن خلافات بين المدعين والمشكو فى حقه، إذ اتهمهما الأخير بالاستيلاء على ميراثه وأقام دعاوى قضائية ضدهما.
محمود البنا

والد البنا يكشف كواليس ثالث جلسة وقصة «البدلة البيضا»

كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، المتهم بقتله «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون محبوسون، عن كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين، إذ قال البنا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «المستشار مرتضى منصور حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وذلك للدفاع عن محمود وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته، وقال إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة وإجرامًا لم أره في حياتي، وقانون الطفل فيه عوار، وراجح عايز يعمل «عنتر»، وأن الجريمة جريمة قتل عمد».
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حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء،إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين، أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما أمام قربو جلبانة على طريق «العريش / القنطرة»، مما أسفر عن مصرع كلًا من: «هانى أحمد زايد، 37 عاما.
جثة طفل

مصرع 3 أطفال في حوادث غرق ولدغ عقرب بسوهاج

لقى ثلاثة أطفال أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، مصرعهم فى حوادث متفرقة بمحافظة سوهاج، فى الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر .ا.ب.ق" 6 سنوات وتقيم بشارع العقيد دائرة المركز" جثة هامدة " إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث، وفى الواقعة الثانية تلقى مركز شرطة جرجا إخطارا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س.ا" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" بداعي لدغ عقرب، وفى واقعة ثالثة غرق طفل فى ترعة بمركز البلينا.
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انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق محل العتبة

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص آثار حريق فى محل تجاري بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، وذلك لبيان مكان بدء الحريق وانتهائه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحريق، علاوة على طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة، وعلى الرغم من إخماد النيران بالمحل التحاري دون وقوع إصابات أو انتقال النيران إلى محال مجاورة، أمرت النيابة بالتحقق من تبريد آثار النيران، وتمركز قوة من رجال الإطفاء بالمكان للتدخل السريع حال نشوب أى عارض.
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سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
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