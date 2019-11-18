«بسبب الميراث».. مصرع سيدة وإصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، بينما أصيب تسعة أشخاص بجراح، اليوم الإثنين، في مشاجرة، جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة «مركز طما»، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية «الرياينة» بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية ومجموعة من قوات أمن سوهاج إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة «معبد»، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية «ميراث» واستخدام السلاح وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في المشاجرة.وأسفرت المشاجرة عن مصرع: «زينب. أ. ع»، 27 عاما، ربة منزل، إثر إصابتها بطلق ناري بالفخذ الأيسر، تم نقلها إلى مشرحة