رياضة

فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

رفع المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رصيده للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل أمام جزر القمر، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط
تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.
وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكون من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي محمد هاني وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف في خط الدفاع، والخماسي طارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيجيه" في خط الوسط، فيما قاد محمود عبدالمنعم "كهربا" خط الهجوم". بداية المباراة شهدت
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وائل-جمعة

وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فاروق: أخشى على المنتخب من النفق المظلم ورسالة للبدري

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على لاعبي الممنتخب الوطني، بعد التعادل المخيب للأمال أمام نظيره جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على ستاد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال فاروق في تصريحاته عقب المباراة في الاستوديو التحليلي عبر قناة بين سبورت، أن ما يحدث من جانب اللاعبين مشيرًا إلى أنه يخشى على الفريق من الدخول في النفق المظلم.
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مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

«مصر VS جزر القمر».. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، سلبيًا في الشوط الأول، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. بداية المباراة شهدت لعب تعاوني بين المنتخبين، إلى أن حصل المنتخب على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة لم يستغلها الفراعنة بعد أن حصل عليها محمود كهربا، ونفذها محمد مجدي أفشة، لكن دفاع جزر القمر نجح في التعامل معها، وفي الدقيقة التاسعة اخترق محمود تريزيجيه ومرر تمريرة لمحمود كهربا، الذي سددها صاروخية في العارضة.
حسام- البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
حسام-البدري- محمد-بركات

يونس: لقاء جزر القمر سيؤثر على مسيرة جهاز البدري

يرى أيمن يونس، المحلل الرياضي، ونجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة جزر القمر، سيكون لها تأثير في مسيرة الجهاز الفني للفراعنة، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة.
محمود- كهربا

كهربا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام جزر القمر

يسعى المنتخب الوطني لتصحيح مساره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك حين يخرج لمواجهة جزر القمر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة منتخب مصر ونظيره الكيني، بعد أداء سيئ وغير مقنع من جانب الفراعنة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى، سجل محمود كهربا هدف المنتخب الوطني، فيما أدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف.
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