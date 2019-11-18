فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

رفع المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رصيده للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل أمام جزر القمر، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط

تحرير:كريم مليم ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.

وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكون من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي محمد هاني وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف في خط الدفاع، والخماسي طارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيجيه" في خط الوسط، فيما قاد محمود عبدالمنعم "كهربا" خط الهجوم". بداية المباراة شهدت

وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكون من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي محمد هاني وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف في خط الدفاع، والخماسي طارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيجيه" في خط الوسط، فيما قاد محمود عبدالمنعم "كهربا" خط الهجوم".

بداية المباراة شهدت لعبا تعاونيا بين المنتخبين، إلى أن حصل المنتخب الوطني على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة لم يستغلها الفراعنة بعد أن حصل عليها محمود كهربا، ونفذها محمد مجدي أفشة، لكن دفاع جزر القمر نجح في التعامل معها.



وفي الدقيقة التاسعة اخترق محمود تريزيجه ومرر تمريرة لمحمود كهربا، الذي سددها صاروخية في العارضة، ومن ثم حصل كهربا على بطاقة صفراء أشهرها له الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو صاحب الـ39 عامًا، بعد تدخله العنيف على مدافع جزر القمر.



وبعد تنفيذ خاطئ من حارس جزر القمر، لضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، احتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة للفراعنة، أهدرها تريزيجه لترطتم في دفاعات جزر القمر.



كما أهدر محمد مجدي أفشة هدفا مؤكدا في الدقيقة 14 عقب عرضية من طارق حامد، وتصدى الشناوي في الدقيقة 18 لتسديدة قوية من مادي مهاجم منتخب جزر القمر، وفي الدقيقة 28 تلقى أيمن أشرف ثاني البطاقات الصفراء في اللقاء عقب تدخله على مهاجم جزر القمر.



وأهدر فايز سليماني هدف جزر القمر الأول بعد أن اخترق من الجبهة اليمنى للفراعنة وسدد بيمينه، لكنها جاءت جانب القائم الأيمن للفراعنة، ثم سدد مهاجم منتخب جزر القمر تسديدة أخرى لكنها علت العارضة، ثم أنهى الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو الشوط الأول بعد أن أضاف 3 دقائق وقتا بدل ضائع.





الشوط الثاني

وانطلق الشوط الثاني بضغط واستحواذ من جانب منتخب جزر القمر، في أول ثلاث دقائق، ثم كرر ضغطه الشديد حتى الدقيقة 55 لكن جميع المحاولات لم تنجح بعد اهتزاز الدفاع للمنتخب الوطني.وأجرى حسام البدري التبديل الأول في اللقاء بخروج محمد مجدي "أفشة"، ونزول حسين الشحات بدلا منه، في الدقيقة 47.وفي الدقيقة 61 احتسب الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو، ركلة حرة مباشرة على طارق حامد، من حدود منطقة جزاء الفراعنة، سددها سليماني لكنها علت عارضة محمد الشناوي.وفي الدقيقة 65، صنع حسين الشحات هدفا مؤكدا لمحمود حسن ترزيجيه، لينفرد تماما بعلي حمادة حارس مرمى جزر القمر، لكن تريزيجيه أهدر الكرة برعونة وغرابة شديدة.وفي الدقيقة 68 تصدى محمد الشناوي لهدف مؤكد من بكاري نجم منتخب جزر القمر، بعد أن راوغ أحمد حجازي، لكن الشناوي أنقذها بصعوبة.وأجرى حسام البدري التبديل الثاني، في الدقيقة 75، بعد أن أخرج أحمد سيد "زيزو"، ثم نزل بدلا منه مروان حمدي.وأنقذ محمد الشناوي هدفا مؤكدا من جديد في الدقيقة 79، عقب تصديه لركلة ركنية كادت تهز شباك الفراعنة، لولا تألق الشناوي.وفي الدقيقة 82 أشهر الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو، بطاقة صفراء في وجه حسين الشحات، بعد تنفيذ سيئ من تريزيجيه لركلة ركنية أولى للفراعنة في الدقيقة 81.وأجرى حسام البدري التبديل الثالث والأخير للمنتخب الوطني، في الدقيقة 90، حيث أخرج محمود عبدالمنعم "كهربا"، ونزل بدلا منه عبدالله جمعة.واحتسب الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو صاحب الـ39 عامًا، 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع، ثم أشهر بطاقة صفراء في وجه القائد عمرو السولية.